23 листопада — кого шанує церква, що заборонено робити, щоб не відлякати щастя

Що завтра за важлива подія за новим церковним календарем в Україні і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 листопада, в православному календарі день пам’яті святих святителів Амфілохія і Григорія. Святий Амфілохій був єпископом в місті Іконії (тепер частина Туреччини) в II столітті, хоча точні дати його життя і служіння не завжди однозначні. Амфілохій був учнем святого Василя Великого, який є одним із найбільших святих і отців Церкви. Завдяки глибокій духовній освіті він став важливою фігурою в розвитку християнської церкви. Багато свідчень про його життя пов'язані з його пастирським служінням.

Амфілохій відомий своєю боротьбою проти єресей, які намагалися проникнути в Церкву того часу. Він активно виступав проти аріанства — єресі, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Святитель Амфілохій був відомий своєю глибокою вірою і високою моральною поведінкою, що зробило його прикладом для духовенства і мирян. Згідно з переказами, він також активно служив нужденним і був відданий молитовному життю. Амфілохій був канонізований за свою вірність Христу та відданість Церкві.

Святий Григорій був також важливою особистістю в історії Церкви. Він був одним із великих християнських святителів і теологів. Ось ключові моменти з його життя: Святий Григорій, який також відомий як Григорій Богослов, народився 329 року в Каппадокії (територія сучасної Туреччини). Він був з родини знатних і благочестивих християн.

Григорій отримав високий рівень освіти, навчався в Афінах, де познайомився з Василем Великим і був його другом і співробітником. Обидва святителі разом займалися зміцненням Церкви, захищаючи її від єресей того часу, зокрема, аріанства. Григорій був учителем і проповідником, і його виступи були дуже важливими для розвитку християнської догматики.

Григорій був обраний єпископом міста Назіанз (тепер частина Туреччини), де прославився своєю глибокою вірою і духовним керівництвом. Одним із найважливіших моментів його діяльності стало захист віри в Святу Трійцю, що стало основою для формулювання християнського розуміння Бога як єдиного у трьох особах.

Григорій Богослов був одним із трьох великих каппадокійських отців (разом з Василем Великим і Григорієм Ниським). Він значною мірою визначив розвиток християнської теології, особливо щодо вчення про Святу Трійцю та природу Ісуса Христа. Його проповіді та писання мали великий вплив на християнську думку, зокрема на християнську догматику.

Прикмети 23 листопада

Народні прикмети 23 листопада / Фото: Unsplash

Якщо йде мокрий сніг і сильний вітер, то на Симона Стовпника (24 травня) буде дощ і вітряно.

Ясний місяць на небі до непогоди.

Низько пливуть хмари до похолодання.

Що завтра не можна робити

Все ще продовжується Різдвяний піст, тому забороняється їсти продукти тваринного походження. Не можна носити незручне взуття, інакше в життя прийдуть проблеми. Не слід голосно говорити і сміятися — цим ви відлякаєте щастя.

Що можна робити завтра

Дівчата цього дня ворожили на нареченого. В чужому садку зривали гілочку вишні, ставили в темному місці, де ніхто не побачить, у воду. Якщо до Різдва з'являться квіти — то цього року дівчина вийде заміж.

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