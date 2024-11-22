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Втрати Росії станом на 22 листопада: Генштаб оновив дані

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Втрати Росії станом на 22 листопада: Генштаб оновив дані

Знищено понад 728 тисяч окупантів. / Фото: Associated Press

У ворога великі втрати техніки.

Станом на ранок 22 листопада 2024- го ЗСУ знищили 728 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового склад‒ близько 728 300 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 9399 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,
  • артилерійських систем – 20736 (+5) од,
  • РСЗВ  – 1254 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+1)
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