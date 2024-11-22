Втрати Росії станом на 22 листопада: Генштаб оновив дані

У ворога великі втрати техніки.
Станом на ранок 22 листопада 2024- го ЗСУ знищили 728 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового склад‒ близько 728 300 (+1050) осіб,
- танків ‒ 9399 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,
- артилерійських систем – 20736 (+5) од,
- РСЗВ – 1254 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+1)