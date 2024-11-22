Втрати Росії станом на 22 листопада: Генштаб оновив дані

У ворога великі втрати техніки.

Станом на ранок 22 листопада 2024- го ЗСУ знищили 728 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: