Донька викурила прах батька на честь його останнього бажання (відео)

Вона поділилася цим моментом на YouTube зі своїми 14 мільйонами підписників через п'ять років після смерті рідної людини.

Жінка викурила прах батька і завантажила відео в Мережу.

Про це пише Mirror.

39-річна Розанна Пансіно вшанувала пам'ять свого покійного батька у незвичний спосіб у новому відео на своєму каналі.

Блогерка, яка має понад 14 мільйонів підписників, поділилася цим моментом з глядачами під час першого випуску свого нового подкастшоу під назвою Rodiculous. Вона курила коноплю, яку виростила з праху свого батька.

Розанна пояснила, що це було останнє бажання її тата перед смертю п'ять років тому. В епізоді під назвою Smoking my dead dad вона розповіла, що її батько помер п'ять років тому після того, як за шість років до цього у нього діагностували лейкемію.

Ютуберка описала свого тата як "крутого" і "маленького бунтаря". Вона додала: "І я піду його слідами, що батько, що дочка, тому на початку цієї серії я хочу розповісти вам про останнє бажання мого тата. Перед смертю він сказав мені і мамі, що хотів би, щоб ми зробили з його прахом".

Далі вона пригадала, як її мама спочатку вагалася: "Але з плином часу, а минуло вже п'ять років, ми дійшли висновку, що настав час зробити те, чого хотів тато. Вшанувати його так, як він хотів".

Розанна розповіла, що перед смертю батько сказав їй і мамі змішати його прах з землею, виростити рослину марихуани і курити її. Намагаючись виконати бажання батька, 39-річна жінка отримала ліцензію на вирощування марихуани.

Жінка опублікувала в Instagram відео, на якому вона курить. У підписі вона написала: "Ми втратили мого тата близько 5 років тому внаслідок лейкемії. Він був найкращим. Його передсмертним бажанням було, щоб з нього виростили рослину канабісу і викурили. Я так і зробила. Перший епізод мого нового подкасту присвячений йому. З любов'ю і сумом за тобою щодня, Папа Піца".

Нагадаємо, хлопець прожив 30 днів на самоті в цілковитій темряві. Він показав момент, коли вперше побачив сонце.

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