Туристка заплатила 8300 доларів за ніч у готелі, переплутавши валюту

Якби ціна була вказана в корейських вонах, вона б заплатила лише 37 доларів США за одну ніч.

Жінка з Китаю переплутала символ китайського юаня з корейською воною, коли бронювала готельні апартаменти в Південній Кореї на Airbnb, в результаті чого заплатила 60 000 юанів (8 300 доларів США) за одну ніч.

Про це пише SCMP.

Жінка на прізвище Сяо з провінції Цзянсу нещодавно звернулася за допомогою в Інтернеті щодо свого платежу на Airbnb.

13 жовтня вона забронювала квартиру на острові Чеджу через платформу оренди житла для відпочинку на одну ніч з подругою. Повернувшись до Китаю, Сяо була шокована, коли виявила, що з її рахунку було списано 60 904 юанів.

Згідно з повідомленням від Airbnb, вартість однієї ночі в готелі становила 51 944 юанів. Крім того, Airbnb стягнув з неї плату за обслуговування у розмірі 8 000 юанів, податок у розмірі 800 юанів і плату за прибирання у розмірі 160 юанів.

Саме тоді Сяо зрозуміла, що ціна вказана в китайських юанях, а не в корейських вонах.

"Це не готель високого класу. Ми припустили, що ціна вказана в корейських вонах", - пояснила Сяо.

Якби ціна була вказана в корейських вонах, то за одну ніч довелося б заплатити лише 37 доларів США.

Сяо запідозрила, що власник готелю помилково використав не ту валюту під час встановлення ціни, і зв'язалася з готелем, щоб отримати відшкодування. У готелі відповіли, що повернуть гроші, якщо Airbnb схвалить її запит.

Спочатку Airbnb відхилив апеляцію Сяо, заявивши, що готель не надав повного відшкодування. Після численних контактів і скарг до платформи, Airbnb запропонував Сяо відшкодування в розмірі 44 000 юанів, потім ще 6 700 юанів, і врешті-решт погодився надати їй повне відшкодування "як жест доброї волі".

Інтернет-спостерігачі висловили різні думки щодо цього інциденту. Одні покладали провину на Сяо за те, що вона не перевірила ціну ретельніше, а інші вбачали в цьому "пастку": "Таке ціноутворення, яке не піддається здоровому глузду, явно є пасткою, що чекає на необережних людей".

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