"Люди, отямтеся": військова емоційно звернулася до українців через скандали

Керівниця медичної служби 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади, дівчина загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліна Михайлова обурилася корупційними скандалами під час війни.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.

"Для мене абсолютний сюр про всі ці корупційні розслідування, про мільярди на МСЕКи, Міністерство оборони, хабарі. Це ж квартири цих депутатів, моїх колег з Києва, які там з вечора до лютого переписували швидко на себе нові квартири. Ну як це? Як це вкладається з тим, що у нас зараз в окопах мої бійці такі ж самі, вони не є професійними військовими. Хтось вчитель фізкультури, хтось так само депутат якоїсь міської ради є", – сказала вона.

Аліна Михайлова також закликала українців отямитися та усвідомити, що війна не закінчиться на Донеччині.

"Як цей світ вживається з тим, що відбувається сьогодні в Києві, де черговий чемпіонат – комусь підсовують за якісь ухвалені рішення, або якусь діляночку, або якийсь тендерочок. І це все триває зараз, тоді, коли є реальна загроза окупації України й далі. Тобто на Донецькій області ніхто не зупиниться. Люди, прокиньтеся і прийдіть якось до тями", – пояснила вона.

Повну версію інтерв'ю з Аліною Михайловою дивіться за посиланням.

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