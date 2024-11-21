Туристка заплатила 8300 долларов за ночь в отеле, перепутав валюту

Если бы цена была указана в корейских онах, она заплатила бы только 37 долларов США за одну ночь.

Женщина из Китая перепутала символ китайского юаня с корейской воной, когда бронировала гостиничные апартаменты в Южной Корее на Airbnb, в результате чего заплатила 60 000 юаней (8 300 долларов США) за одну ночь.

Об этом пишет SCMP.

Женщина по фамилии Сяо из провинции Цзянсу недавно обратилась за помощью в Интернете по поводу своего платежа на Airbnb.

13 октября она забронировала квартиру на острове Чеджу через платформу аренды жилья для отдыха на одну ночь с подругой. Вернувшись в Китай, Сяо была в шоке, когда обнаружила, что с ее счета было списано 60 904 юаней.

Согласно сообщению от Airbnb, стоимость одной ночи в отеле составила 51 944 юаня. Кроме того, Airbnb взыскал с нее плату за обслуживание в размере 8 000 юаней, налог в размере 800 юаней и плату за уборку в размере 160 юаней. В это время Сяо поняла, что цена указана в китайских юанях, а не в корейских онах.

"Это не отель высокого класса. Мы предположили, что цена указана в корейских вонах", – пояснила Сяо.

Если бы цена была указана в корейских вонах, то за одну ночь пришлось бы заплатить всего 37 долларов США.

Сяо заподозрила, что владелец отеля ошибочно использовал не ту валюту при установке цены, и связалась с гостиницей, чтобы получить возмещение. В отеле ответили, что вернут деньги, если Airbnb одобрит ее запрос.

Первоначально Airbnb отклонил апелляцию Сяо, заявив, что отель не предоставил полного возмещения. После многочисленных контактов и жалоб к платформе, Airbnb предложил Сяо возмещение в размере 44 000 юаней, затем еще 6 700 юаней, и в конце концов согласился предоставить ей полное возмещение "как жест доброй воли".

Интернет-наблюдатели высказали разные мнения относительно этого инцидента. Одни возлагали вину на Сяо за то, что она не проверила цену более тщательно, а другие видели в этом "ловушку": "Такое ценообразование, которое не поддается здравому смыслу, явно является ловушкой, ожидающей неосторожных людей".

Напомним, туристу грозит 20 лет тюрьмы в Дубае за секс с девушкой на каникулах. Его семья обратилась за помощью к министру иностранных дел.

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