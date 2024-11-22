Дочь выкурила прах отца в честь его последнего желания (видео)

Она поделилась этим моментом на YouTube со своими 14 миллионами подписчиков пять лет спустя после смерти родного человека.

Женщина выкурила прах отца и загрузила видео в Сеть.

Об этом пишет Mirror.

39-летняя Розанна Пансино почтила память своего покойного отца необычным способом в новом видео на своем канале.

Блогерша, имеющая более 14 миллионов подписчиков, поделилась этим моментом со зрителями во время первого выпуска своего нового подкаст-шоу под названием Rodiculous. Она курила коноплю, которую вырастила из праха своего отца.

Розанна объяснила, что это было последнее желание отца перед смертью пять лет назад. В эпизоде под названием Smoking my dead dad она рассказала, что ее отец умер пять лет назад после того, как шесть лет до этого у него диагностировали лейкемию.

Ютуберша описала своего папу как "крутого" и "маленького бунтаря". Она добавила: "И я пойду его по следам, что отец, что дочь, поэтому в начале этой серии я хочу рассказать вам о последнем желании моего папы. Перед смертью он сказал мне и маме, что хотел бы, чтобы мы сделали с его прахом" .

Далее она вспомнила, как ее мама сначала колебалась: "Но с течением времени, а прошло уже пять лет, мы пришли к выводу, что пора сделать то, чего хотел папа. Почтить его так, как он хотел".

Розанна рассказала, что перед смертью отец сказал ей и маме смешать его прах с землей, вырастить растение марихуаны и курить его. Пытаясь исполнить желание отца, 39-летняя женщина получила лицензию на выращивание марихуаны.

Женщина опубликовала в Instagram видео, на котором она курит. В подписи она написала: "Мы потеряли моего папу около 5 лет назад в результате лейкемии. Он был лучшим. Его предсмертным желанием было, чтобы из него вырастили растение каннабиса и выкурили. Я так и сделала. Первый эпизод моего нового подкаста посвящен ему. С любовь и грустью по тебе каждый день, Папа Пицца".

Напомним, парень прожил 30 дней в одиночестве в полной темноте. Он показал момент, когда впервые увидел солнце.

Читайте также: