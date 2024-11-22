В Хмельницкой области раздаются взрывы

Сообщалось об опасности для Староконстантинова.

Утром 22 ноября в Хмельницкой области произошли мощные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и место СМИ.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

В области объявлена воздушная тревога от 07:39. ПС предупреждали о движении БпЛА на Хмельнитчину.

Как сообщалось, утром 22 ноября в Украине фиксировали движение беспилотников. Воздушная тревога звучала в ряде областей на севере и в центре.

Читайте также:

Вероятный момент удара межконтинентальной баллистической ракетой РФ