В Хмельницкой области раздаются взрывы

Сообщалось об опасности для Староконстантинова.
Утром 22 ноября в Хмельницкой области произошли мощные взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и место СМИ.
"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
В области объявлена воздушная тревога от 07:39. ПС предупреждали о движении БпЛА на Хмельнитчину.
Как сообщалось, утром 22 ноября в Украине фиксировали движение беспилотников. Воздушная тревога звучала в ряде областей на севере и в центре.
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