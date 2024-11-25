Вночі Україною кружляли безпілотники: де прогриміли вибухи

Потурбуйтеся про свою безпеку.

У ніч проти 25 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи прозвучали:

Київ, Запоріжжя, Вінниця/р-н;

Черкаси/р-н;

Миколаївщина;

Біла Церква/ р-н (Київщина);

Київ;

Вінниччина;

Житомирщина.

Нагадаємо, що раніше "Шахеди" летіли на столицю: влада озвучила наслідки атаки ворога на Київ.

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