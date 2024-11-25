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Вночі Україною кружляли безпілотники: де прогриміли вибухи

Вночі Україною кружляли безпілотники: де прогриміли вибухи

Українські військові цілу ніч збивали ворожі безпілотники / Фото: Associated Press

Потурбуйтеся про свою безпеку.

У ніч проти 25 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи. 

Зокрема, вибухи прозвучали:

  • Київ, Запоріжжя, Вінниця/р-н;

  • Черкаси/р-н;

  • Миколаївщина;

  • Біла Церква/ р-н (Київщина);

  • Київ;

  •  Вінниччина;

  •  Житомирщина.

Нагадаємо, що раніше "Шахеди" летіли на столицю: влада озвучила наслідки атаки ворога на Київ

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