Вночі Україною кружляли безпілотники: де прогриміли вибухи

Потурбуйтеся про свою безпеку.
У ніч проти 25 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.
Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.
Зокрема, вибухи прозвучали:
-
Київ, Запоріжжя, Вінниця/р-н;
-
Черкаси/р-н;
-
Миколаївщина;
-
Біла Церква/ р-н (Київщина);
-
Київ;
-
Вінниччина;
-
Житомирщина.
Нагадаємо, що раніше "Шахеди" летіли на столицю: влада озвучила наслідки атаки ворога на Київ.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.