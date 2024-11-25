Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы

Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы

Украинские военные всю ночь сбивали вражеские беспилотники / Фото: Associated Press

Позаботьтесь о своей безопасности.

В ночь на 25 ноября 2024 года в части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также прогремели взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

  • Киев, Запорожье, Винница/р-н;

  • Черкассы/р-н;

  • Николаевщина;

  • Белая Церковь/ р-н (Киевщина);

  • Киев;

  • Винницкая;

  • Житомирская область.

Напомним, что ранее "Шахеды" летели на столицу: власти озвучили последствия атаки врага на Киев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Саратовский НПЗ пылает: ночная атака РФ беспилотниками: ночная атака РФ 

Саратовский НПЗ пылает: ночная атака РФ беспилотниками: ночная атака РФ 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация