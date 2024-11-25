Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы

Позаботьтесь о своей безопасности.
В ночь на 25 ноября 2024 года в части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.
Работали силы ПВО, а также прогремели взрывы.
В частности, взрывы прозвучали:
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Киев, Запорожье, Винница/р-н;
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Черкассы/р-н;
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Николаевщина;
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Белая Церковь/ р-н (Киевщина);
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Киев;
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Винницкая;
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Житомирская область.
Напомним, что ранее "Шахеды" летели на столицу: власти озвучили последствия атаки врага на Киев.
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