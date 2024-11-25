Три знака Зодиака, которые сегодня будут весь день конфликтовать с окружающими

Ровный и спокойный день, который вполне логично выпадает на начало рабочей недели: его энергетика несет успех во всех областях нашей жизни, но на первом месте в этом рейтинге стоят бизнес и финансы. Главное, сосредоточиться на непосредственной работе и не давать воли эмоциям – они могут привести к конфликтам с близкими, друзьями, коллегами и даже совсем незнакомыми людьми.

Сегодня, 25 ноября, сдерживать эмоции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут из-за этого весь день конфликтовать с окружающими.

Близнецы

Близнецы – не самый конфликтный знак Зодиака, им проще пропустить обидные слова мимо ушей, чем сосредотачиваться на них. Но сегодня их будет раздражать буквально все, поэтому неудивительно, если они станут буквально нарываться на скандалы со всеми, кто находится рядом.

Лев

Львы конфликтуют редко и только по делу, в большинстве же случаев они считают, что выяснение отношений, сопровождающееся всплеском эмоций, им не к лицу. Однако сегодня таким правилом представители знака решат пренебречь, что и приведет их к скандалам на всех уровнях.

Козерог

Козероги, которых по справедливости считают одним из самых сдержанных знаков Зодиака, действительно выходят из себя крайне редко – для этого им нужен веский повод. Сегодня, похоже, они его найдут, а еще более вероятно, что на одном они не остановятся и разругаются со всеми подряд.

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