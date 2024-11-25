Ворог вдарив FPV-дроном по людях під час отримання гумдопомоги на Миколаївщині

Російські війська атакували FPV-дроном Солончаки в Миколаївській області, спрямувавши свій удар на людей.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окупанти атакували FPV-дроном Солончаки Куцурубської громади. Зазначається, що росіяни спеціально спрямували дрон на людей під час роздавання гуманітарної допомоги.

Унаслідок удару п’ятеро людей зазнали поранень. Це представники гуманітарної місії та місцеві жителі.

Усі поранені доправлені до лікарні лікарню. Двоє чоловіків та жінка перебувають у стані середньої тяжкості, ще двоє чоловіків – у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини. Повідомлялося про відключення світла.

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