ЗСУ зачистили Купʼянськ від російських загарбників - DeepState

Разом з тим, ворог просувається на інших напрямках.

Українські військові закінчили зачистку міста Купʼянськ, що на Харківщині, від російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

"Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за повідомленням експертів DeepState, російські загарбники мають просуванням біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ готуються до масової атаки з боку 50 тисяч росіян на Курщині.

Крім того, ми раніше інформували, що від початку доби ворог 116 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

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