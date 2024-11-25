Від початку доби ворог 116 разів намагався прорвати оборону ЗСУ: Генштаб

Курахівський напрямок залишається одним з найбільш напружених на Донбасі.

Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників. Від початку доби відбулося 116 бойових сутичок, найбільше з них — на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

Протягом дня російські війська продовжують обстріли на різних напрямках. На Сумщині через артилерійські та мінометні удари постраждали громади в районах Біловод, Басівка, Новеньке та інших. Крім того, Степок був атакований авіацією окупантів.

На Харківщині ворог п’ять разів намагався прорвати наші оборонні позиції в околицях Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані, ще тривають бої. Також відбувся авіаудар по Питомнику.

На Куп'янському напрямку російські війська 13 разів намагалися наступати в районі Новомлинська, Колісниківки та інших населених пунктів. Водночас точаться бої і ворог активно використовує авіацію, скидаючи бомби на Куп’янськ і навколишні села.

На Лиманському напрямку ворог атакував Греківку та Торське, один бій досі не завершено, а авіаудар припав на Іванівку.

На Краматорському напрямку російські підрозділи тричі намагалися атакувати позиції біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог намагався витіснити українських військових із зайнятих позицій в районах Торецька та Дачного, зараз ще тривають два бої.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 29 штурмів на різних ділянках фронту, однак Сили оборони України змогли відбити 20 атак, і зараз ще тривають дев'ять боїв.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 27 атак біля Сонцівки, Берестків та інших населених пунктів. Більшість із них було відбито, найбільш інтенсивні бої біля Курахового. Ворожа авіація завдала удару по Дачному.

На Времівському напрямку противник дев'ять разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Рівнополя та Новодарівки, два боєзіткнення досі тривають. Велика Новосілка також зазнала авіаудару.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався штурмувати наші позиції в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки, а ворог завдав авіаударів по Ольгівці.

На Курщині Сили оборони України відбили десять атак ворога, а також триває ще вісім боїв. Окупанти здійснили чотири авіаудари, скинувши шість керованих бомб.

На інших ділянках фронту ситуація залишилася без суттєвих змін.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, ЗСУ втратили понад 40% території в Курській області, яку захопили під час вторгнення в серпні.