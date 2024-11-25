С начала суток враг 116 раз пытался прорвать оборону ВСУ: Генштаб

Российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников. С начала суток произошло 116 боевых столкновений, больше всего — на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

В течение дня российские войска продолжают обстрелы на разных направлениях. В Сумской области из-за артиллерийских и минометных ударов пострадали громады в районах Беловод, Басовка, Новенькое и других. Кроме того, Степок был атакован авиацией оккупантов.

В Харьковской области враг пять раз пытался прорвать наши оборонные позиции в окрестностях Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани, еще продолжаются бои. Также произошел авиаудар по Питомнику.

На Купянском направлении российские войска 13 раз пытались наступать в районе Новомлынска, Колесниковки и других населенных пунктов. В то же время продолжаются бои и враг активно использует авиацию, сбрасывая бомбы на Купянск и окрестные села.

На Лиманском направлении враг атаковал Грековку и Торское, при этом один бой до сих пор не завершен, а авиаудар пришелся на Ивановку.

На Краматорском направлении российские подразделения трижды пытались атаковать позиции у Часов Яра.

На Торецком направлении враг пытался вытеснить украинских военных с занятых позиций в районах Торецка и Дачного, сейчас еще продолжаются два боя.

На Покровском направлении россияне совершили 29 штурмов на разных участках фронта, однако Силы обороны Украины смогли отразить 20 атак и сейчас еще идут девять боев.

На Кураховском направлении враг совершил 27 атак у Сонцовки, Берестков и других населенных пунктов. Большинство из них были отражены, наиболее интенсивные бои вблизи Курахово. Вражеская авиация нанесла удар по Дачному.

На Времевском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Ровнополя и Новодаровки, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Большая Новоселка также подверглась авиаудару.

На Ореховском направлении враг дважды пытался штурмовать наши позиции в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две атаки, а враг нанес авиаудары по Ольговке.

На Курщине Силы обороны Украины отразили десять атак врага, а также продолжается еще восемь боев. Оккупанты осуществили четыре авиаудара, сбросив шесть управляемых бомб.

На других участках фронта ситуация осталась без существенных изменений.

Напомним, по информации Reuters, ВСУ потеряли более 40% территории в Курской области, захваченной во время вторжения в августе.