Як вирощувати мікрозелень вдома: п'ять кроків

Мікрозелень - злакові, трави та овочі, які зібрали одразу після пророщування (повинно з'явитися 2-3 листочки). Вона дуже корисна для здоров'я і використовується в салатах, супах, смузі. Як вирощувати мікрозелень вдома - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Мікрозелень вирощується з насіння і врожай, зазвичай, можна збирати вже через 1-3 тижні. Багатьох людей, які полюбляють здорове харчування, цікавить запитання: як вирощувати мікрозелень вдома? Все дуже просто - вона чудово росте цілий рік на підвіконні.

Як вирощувати мікрозелень в домашніх умовах

Щоб організувати на підвіконні маленький город, вам потрібно:

придбати спеціальні ємності, в яких ви будете вирощувати мікрозелень - підійде пластиковий контейнер або лоток;

обрати насіння тих культур, які вам найбільше подобаються;

підготувати паперові рушники (підійде також тонка тканина) - їх потрібно буде помістити в лоток чи контейнер;

придбати пульверизатор для поливання;

підібрати підходящий субстрат.

П'ять кроків, щоб вирощувати мікрозелень вдома

Як вирощувати мікрозелень, щоб завжди мати на столі смачні та корисні вітаміни? Все дуже просто. Весь процес складається з п'яти основних кроків:

Спочатку насіння варто на кілька годин, а краще на добу, замочити. Так воно буде краще проростати. Огляньте лоток чи іншу ємність, яку ви обрали для вирощування мікрозелені. Якщо на дні є отвори, потрібно зверху покласти паперовий рушник чи тканину. І тільки після цього засипати субстрат. Зверніть увагу, що лоток потрібно заповнити на 2/3. Не утрамбовуйте. Тепер можна висівати насіння. Після цього можна злегка притиснути його рукою і засипати невеликою кількістю субстрату. Далі необхідно зволожити землю. Для цього найкраще скористатися саме пульверизатором. Лоток з насінням потрібно поставити на найкраще освітлене підвіконня.

Як тільки помітите, що субстрат почав підсихати, потрібно відразу зволожувати землю водою з пульверизатора.