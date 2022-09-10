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Как выращивать микрозелень дома: пять шагов

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Как выращивать микрозелень дома: пять шагов

Как выращивать микрозелень дома: пять шагов / Фото: pixabay.com

Микрозелень – злаковые, травы и овощи, которые собрали сразу после проращивания (должно появиться 2-3 листика). Она очень полезна для здоровья и используется в салатах, супах, смуге. Как выращивать микрозелень дома – читайте в материале ТСН.ua.

Микрозелень выращивается из семян и урожай, как правило, можно собирать уже через 1-3 недели. Многих людей, которые любят здоровое питание, интересует вопрос: как выращивать микрозеленые дома? Все очень просто – она прекрасно растет круглый год на подоконнике.

Как выращивать микрозелень в домашних условиях

Чтобы организовать на подоконнике маленький огород, вам нужно:

  • приобрести специальные емкости, в которых вы будете выращивать микрозелень – подойдет пластиковый контейнер или лоток;
  • выбрать семена тех культур, которые вам больше всего нравятся;
  • подготовить бумажные полотенца (подойдет также тонкая ткань) – их нужно будет поместить в лоток или контейнер;
  • приобрести пульверизатор для поливки;
  • подобрать подходящий субстрат.

Пять шагов, чтобы выращивать микрозелень дома

Как выращивать микрозелень, чтобы всегда иметь на столе вкусные и полезные витамины? Всё очень просто. Весь процесс состоит из пяти основных шагов:

  1. Сначала семена следует на несколько часов, а лучше в сутки, замочить. Так оно будет лучше прорастать.
  2. Осмотрите лоток или другую емкость, которую вы выбрали для выращивания микрозеленой. Если на дне есть отверстия, нужно сверху положить бумажное полотенце или ткань. И только после этого засыпать субстрат. Обратите внимание, что лоток необходимо заполнить на 2/3. Не утрамбовывайтесь.
  3. Теперь можно высевать семена. После этого можно слегка прижать его рукой и засыпать небольшим количеством субстрата.
  4. Далее нужно увлажнить землю. Для этого лучше всего пользоваться именно пульверизатором.
  5. Лоток с семенами нужно поставить на лучший освещенный подоконник.

Как только заметите, что субстрат начал подсыхать, нужно сразу увлажнять землю водой из пульверизатора.

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