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Обстріл Дніпровського району: зросла кількість потерпілих (фото)

Обстріл Дніпровського району: зросла кількість потерпілих (фото)

Удар по Дніпровському району 30 листопада

Стан 7 постраждалих залишається важким.

Через вчорашню атаку на Дніпровський район постраждали 24 людини. У лікарнях перебувають 18 потерпілих. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удар по Дніпровському району / ©
Удар по Дніпровському району

"На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих", - зазначили у відомстві.

Раніше йшлося про те, що в суботу, 30 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух у Дніпровському районі Дніпропетровщини. Займання сталося на трьох цивільних об'єктах. 

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