Между Швецией и Финляндией произошли новые обрывы Интернет-кабелей

На финской территории зафиксировано два повреждения Интернет-кабелей, и власти подозревают саботаж.

В Финляндии в ночь на 2 декабря обнаружили два обрыва оптоволоконных кабелей, из-за чего возникли перебои в связи между Швецией и Финляндией.

Об этом сообщают шведское телевидение SVT и финское издание Helsingin Sanomat.

После того, как в Финляндии были обнаружены обрывы Интернет-кабелей, полиция начала расследование возможного саботажа. К расследованию привлечена и компания Global Connect, владеющая сетями.

Эти аварии произошли на суше, в отличие от предыдущего инцидента в море. Одна из поврежденных линий уже отремонтирована, а для второй пока нет необходимого оборудования.

Как сообщил представитель Global Connect, одно повреждение произошло в Эспоо, другое – в Вихте. Поэтому без связи остались около 6000 домохозяйств и 100 бизнес-клиентов в Финляндии. Шведских пользователей это не задело.

Глава Минтранспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне заявила, что власти серьезно относятся к ситуации и расследуют ее вместе с Global Connect.

Шведская полиция сообщила, что получила информацию об инциденте и следит за ситуацией. В то же время там отметили, что это "дело Финляндии".

Напомним, в середине ноября финская госкомпания Cinia сообщила о повреждении своего подводного Интернет-кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию через Балтийское море.

Вскоре после этого стало известно о повреждении еще одного подводного кабеля между Литвой и Швецией.

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