Почему дети не слышат родителей

Дети не слышат своих родителей – это не проблемы со слухом, это о контакте, точнее, скорее, о его отсутствии.

Почему дети не слушаются родителей

Родителям часто трудно достучаться до ребенка, приходится несколько раз повторять одно и то же. Но даже повышенная настойчивость не гарантирует успеха. Может возникать впечатление, что ребенок просто нас не слышит. Почему так происходит? Причины могут быть разные

Вы говорите на разных языках

Прежде всего, нужно понять, что мозг ребенка формируется постепенно до 25 лет, а родители об этом чаще всего забывают. Поэтому, первое, что нужно сделать – это научиться говорить на том уровне сложности, на котором мыслит ребенок. Нужно использовать слова, понятия, знакомые, понятные ребенку. Использование в языке абстрактных понятий, таких как ответственность, справедливость, с ребенком в семь лет не уместно, он не поймет. При всем своем желании, дети – это не маленькие взрослые, это люди, которые находятся на стадии развития. Поэтому, общаясь с ребенком, представьте, что вы говорите с человеком, не знающим вашего языка.

Отсутствие зрительного контакта

Детям свойственно увлекаться. И чем младше ребенок по возрасту, тем чаще он отвлекается и ему трудно сосредоточиться. Поэтому очень часто дети, увлеченные игрой, просто не слышат взрослых. Если ребенок вас не слышит, прежде чем кричать, ругаться, установите с ним зрительный контакт. Подойдите к ребенку, возьмите его за руку и повторите ему свою просьбу.

Много слов – указаний

Когда родители говорят ребенку: "Быстренько складывай сумку, одевайся и пошли», они таким образом сообщают ему, что нужно сделать целую цепочку действий. Звенья этой цепочки могут выпасть из поля зрения малыша. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вас услышал, одну просьбу не нужно сопровождать другими.

Упреки из прошлого

Очень часто родители разговаривают с ребенком таким образом: «Сколько раз тебе можно говорить, не прыгай с горки. Ты забыл как разбил лоб в прошлый раз, как ты плакал? Сколько раз тебе говорили, что делать так нельзя, что ты упадешь». Во-первых, когда ребенок услышит такой поток слов, он вряд ли поймет, что от него хотят. Во-вторых, дети живут здесь и сейчас, и не помнят о прошлом, когда увлеченно чем-то занимаются. Поэтому не нужно много слов. Вместо этого достаточно сказать: "Не прыгай с горки, можешь упасть".

Не ясные, не уместные вопросы

Очень часто родители, вместо того чтобы напрямую о чем-то ребенка попросить, задают вопросы, из которых ребенок должен сам понять, что от него хотят. Например: «Тебе нравится ходить с грязными руками?». Взрослым понятно, что подразумевается под такими намеками, а вот ребенку – не всегда. Вместо этого достаточно попросить помыть руки.

Повторение одного и того же

Очень часто дети не обращают внимания на родителей, потому что все время что-то просят и приказывают, но дальше этого не идут. Максимум, что делают родители, повторяют их в сотый, двухсотый раз. А если санкций и наказаний после их неисполнения не следует, разговоры становятся фоном, на который можно не обращать внимания. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок вас слышал, просите его максимум три раза. Если он не реагирует, применяйте санкции, наказание за невнимательное отношение к вашим словам.

Конечно, все должно быть в меру, чтобы частые попытки управлять поведением ребенком не вызывали сопротивления. Поэтому требовать от ребенка нужно действительно что-то важное, и это должно быть однозначно выполнено.

Постоянные запреты

Если ребенок постоянно слышит от родителей одно и то же, постоянные запреты – так не делай, туда не ходи, это не трогай, пей быстрее и т.п., он просто перестает их воспринимать. Для нее слова родителей превращаются в белый шум. Ребенок, которому все запрещали, перестает воспринимать серьезность запретов.

Поэтому, в этом случае, чтобы ребенок вас слышал, уменьшите количество запретов, оставьте действительно принципиальные и важные. И не повторяйте их часто.

Крик

Часто, если ребенок не слушается родителей, они начинают орать. Но такой метод достучаться до ребенка имеет кучу недостатков. Первый, ребенок может и выполнит вашу просьбу, но вряд ли поймет, что и зачем он сделал – с каждой последующей просьбой надо будет кричать все громче и громче. Еще одна проблема, которая может возникнуть, ребенок начнет слушать только когда на него кричат. Если же родители будут говорить что-то спокойно, ребенок будет это игнорировать. В-третьих, вы таким образом показываете ребенку пример, что он сам должен общаться только криком.

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