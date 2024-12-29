Аварии российских кораблей: эксперт объяснил, в чем причина

За последние недели у врага произошло несколько аварий.

Российские корабли медленно идут ко дну. Руководство государства-агрессорки заигралось в игры по восстановлению своей империи и вместо того, чтобы вкладывать в государство, тратит фактически все свои доходы на ведение войны.

Об этом 24 каналу сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

В чем причина

Как отмечается, возле Керчи 15 декабря произошла кораблетроща сразу двух российских танкеров типа "Волгонефть". Речь идет о танкерах "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Волны разрубили пополам первый танкер, который, собственно, затонул, а другой серьезно повредили.

"Это советское халатность. Когда пренебрегают базовыми нормами безопасности и правил обращения с техникой", – отметил Рыженко.

Обоим танкерам типа "Волгонефть" более 50 лет. Они уже отработали свой срок службы, но россиянам их просто нечем заменить. Специалист объясняет: вместо того, чтобы построить новые суда, россияне сейчас строят ледоколы на 70 тысяч тонн, чтобы кого-то поразить и взять под контроль Северный морской путь.

"Не могут ни технологически, ни я так понимаю, им не хватает ресурсов", — подчеркнул капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

В аннексию Крыма и полномасштабное вторжение россияне как-то покупали критические запчасти из-за границы и что-то производили. Как отметил Рыженко, там фактически ничего российского, кроме корпуса, не было. Отчасти так было и в отношении военных кораблей.

Сейчас у россиян нет возможности закупать запчасти, добавляет Рыженко, поэтому они используют этот старый хлам. Кроме того, они нарушают правила использования, написанные более 50 лет назад.

"Им говорят, что такое судно не может выходить в море при высоте волны свыше 2,5 метров и мощности воздуха свыше 17 метров в секунду. Однако они выходят при параметрах в полтора раза больше", – сказал Рыженко.

Напомним, у берегов Испании затонул российский корабль Ursa Major, перевозивший военную технику. Это произошло 23 декабря после взрыва в машинном отделении судна, из-за чего оно перевернулось.

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