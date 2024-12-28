"Ми до цього прийдемо": Муженко висловився про зниження мобілізаційного віку в Україні

Загальна мобілізація залишається одним із ключових елементів забезпечення обороноздатності України.
Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку та змінити підхід до мобілізації загалом, зокрема щодо питань залучення працівників силових структур до безпосередньої участі у бойових діях.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.
"Це моя думка, але, на жаль, ми до цього прийдемо. Від 18 чи з 20 років - це вже інше питання. Питання у тому, чи будуть змінені підходи, наприклад, залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур. Можливість ротацій у цих структурах з тим, щоб більш молодих, енергійних і придатних відправити у бойові військові частини. Можливо, тоді це питання буде вирішено, або на певний термін відтягнуто", - сказав Муженко.
Нагадаємо:
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не розглядає законопроєкт про зниження мобілізаційного віку.
"Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку від 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не було і немає. Інформація, поширена в ЗМІ, є неправдивою", - йдеться у повідомленні комітету у Facebook у вівторок, 24 грудня.
Президент України Володимир Зеленський на тлі дискусій щодо зниження мобілізаційного віку наголосив, що, на його переконання, Україна і її партнери мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.
За даними Європейського статистичного відомства (Eurostat), понад 190 тисяч хлопців віком 14 - 17 років стали біженцями у країнах Європи від початку повномасштабного вторгнення. На тлі дискусій про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років ця цифра може зрости, адже серед українських підлітків є чимало й тих, хто розмірковує: залишитися в Україні чи виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації.
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