"Ми до цього прийдемо": Муженко висловився про зниження мобілізаційного віку в Україні

Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку та змінити підхід до мобілізації загалом, зокрема щодо питань залучення працівників силових структур до безпосередньої участі у бойових діях.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

"Це моя думка, але, на жаль, ми до цього прийдемо. Від 18 чи з 20 років - це вже інше питання. Питання у тому, чи будуть змінені підходи, наприклад, залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур. Можливість ротацій у цих структурах з тим, щоб більш молодих, енергійних і придатних відправити у бойові військові частини. Можливо, тоді це питання буде вирішено, або на певний термін відтягнуто", - сказав Муженко.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не розглядає законопроєкт про зниження мобілізаційного віку.

"Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку від 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не було і немає. Інформація, поширена в ЗМІ, є неправдивою", - йдеться у повідомленні комітету у Facebook у вівторок, 24 грудня.

Президент України Володимир Зеленський на тлі дискусій щодо зниження мобілізаційного віку наголосив, що, на його переконання, Україна і її партнери мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.

За даними Європейського статистичного відомства (Eurostat), понад 190 тисяч хлопців віком 14 - 17 років стали біженцями у країнах Європи від початку повномасштабного вторгнення. На тлі дискусій про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років ця цифра може зрости, адже серед українських підлітків є чимало й тих, хто розмірковує: залишитися в Україні чи виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації.

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