Армія РФ безуспішно атакувала острів Великий Потьомкінський

Протягом доби на південному фронті зафіксовано майже 300 обстрілів.

Сили оборони Півдня України продовжують ефективно протистояти ворогу, активно ведучи контрбатарейну боротьбу та знищуючи техніку окупантів. За минулу добу підтверджено ліквідацію понад 100 загарбників та півсотні одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

Протягом доби зафіксовано майже 300 обстрілів з різних видів артилерії, а також активне застосування окупантами безпілотних літальних апаратів. Ворог завдав 329 ударів FPV-дронами різних модифікацій, скинувши понад 300 осколкових боєприпасів з уражаючими властивостями.

Особливу увагу противник приділяє штурмам на південному напрямку. Війська РФ намагаються прорвати лінію оборони українських сил, зокрема, штурмують острів Великий Потьомкінський.

Також на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти проводять ротацію своїх підрозділів, формуючи штурмові групи для можливих майбутніх атак. Водночас ворог не припиняє проведення повітряної та інженерної розвідки, зберігаючи готовність до подальших бойових дій.

Нагадаємо,у Кураховому бої за багатоповерхівки завершилися.

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