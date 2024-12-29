Нічна атака РФ по Україні: усі "Шахеди" збили в одній області

У ніч проти 29 грудня 2024 року росіяни випустили по Україні ракети та ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по Курщині та Сумщині, також атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із Криму", - йдеться у повідомленні.

Було збито 9 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині.

Нагадаємо, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено дев'ять БпЛА типу "Shahed 131/136". Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ворог атакував "Шахедами" Чорноморську громаду.

Дрон влучив у будівлю, що не експлуатується. Крім того, унаслідок падіння уламків загорілася адміністративна будівля на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники. Поранено 49-річного працівника підприємства. Стан постраждалого задовільний.

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