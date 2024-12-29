Постпред України в ООН вважає, що вступ до НАТО зараз не у пріоритеті

Партнери України мають чітко зафіксувати, які військові засоби застосують для її захисту в разі нового нападу Росії.

Питання щодо вступу України до НАТО залишається актуальним, проте не є першочерговим. Головний акцент зараз зроблено на забезпеченні гарантій безпеки.

Про це розповів постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник в інтерв'ю Berliner Morgenpost.

Мельник зазначив, що партнери України мають чітко визначити та зафіксувати, які саме військові засоби будуть застосовані для її захисту у разі нового нападу з боку Росії.

Він додав, що гарантії безпеки можуть передбачати як двосторонні, так і багатосторонні угоди з країнами Євросоюзу та НАТО. Він зазначив, що такі гарантії можуть стати частиною ширшого мирного договору з Росією. За його словами, Україна потребує "твердих зобов’язань" від партнерів у сфері оборони.

Нагадаємо, очільник НАТО Марк Рютте впевнений, що Україна зараз близька до членства в НАТО, як ніколи раніше.

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