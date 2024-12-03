Вступ до НАТО: які шанси в України стати членом Альянсу

Наприкінці листопада голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна твердо стоїть на шляху до повноцінного членства в НАТО. За його словами, за два роки країна стала сильнішою, зокрема, стандарти Альянсу вже впроваджуються в українських Збройних силах.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що завершення війни неможливе без членства країни в ЄС і НАТО. Проте, момент запрошення України до Альянсу був втрачений, і тепер Україна концентрується на реалізацію обіцяного майбутнім президентом США Дональдом Трампом.

У Брюсселі упродовж 3-4 грудня на засіданні зберуться міністри закордонних справ країн, чи отримає Україна бажане запрошення до Альянсу – читайте в ексклюзиві від ТСН.ua.

Умова для вступу в НАТО

Президент України Володимир Зеленський припустив, що укласти угоду про припинення вогню на фронті, можна буде за умови взяття неокупованої території України “під парасольку НАТО”.

Про це він заявив, коментуючи один із планів новообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, який начебто передбачає можливість поступки територіями, окупованими Росією.

Зеленський сказав, що членство в НАТО для неокупованих територій України може покласти край “гарячій фазі війни”, однак у запрошенні до НАТО має йтися про те, що Альянс визнає міжнародно визнані кордони України.

Також, Зеленський додав, що для припинення бойових дій в Україні НАТО потрібно було б швидко ухвалити рішення.

Країни Північної Європи припускають, що досвід Німеччини часів Холодної війни може стати зразком для України, про це пише Politico, Тоді західна частина Німеччини приєдналася до НАТО, а схід залишався під впливом СРСР.

За аналогією, західна Україна могла б інтегруватися до НАТО, тоді як східні території, які зараз окуповані Росією, залишатимуться поза межами альянсу.

Як пише видання, цю концепцію може підтримати Зеленський, зокрема, він заявив:

"Якщо ми хочемо завершити гарячу фазу війни, нам потрібно забезпечити захист території України, яка перебуває під нашим контролем, під парасолькою НАТО".

Альтернативи НАТО для України немає

Вступ до Альянсу – основна гарантія безпеки для України. Попри те, що існують різні формати гарантій безпеки, але всі вони не підходять для нашої країни, повідомив Зеленський в інтерв'ю Kyodo News.

Зеленський навів приклад Будапештського меморандуму, та Мінських домовленостей, з яких можна дійти висновку, що альтернативою крім вступу до НАТО Україна немає.

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Він підкреслив, що Україна не може "стати на граблі" втретє. Президент додав, що гарантії того, що Росія більше не прийде з окупацією, важливі не лише Україні, але й бізнесу та західним інвесторам.

"НАТО – це безпека. І для України, і для наших партнерів. Для багатьох у регіоні", – підсумував Зеленський.

Згодом, під час зустрічі з новим президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, глава держваи заявив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій агресоркою Російською Федерацією. Цього не буде навіть заради членства в НАТО.

Глава держави наголосив, що не може бути запрошена до НАТО частина територій України. І це, з його слів, навіть зважаючи на те, що найкращі гарантії для України, - це НАТО.

"Це автоматичне визнання, що всі інші території не лише в небезпеці, а всі інші території не є українськими. Тому Україна ніколи на це не піде. Ми не визнаємо ці землі російськими тому, що це наші землі. Це тимчасово окупована частина України ", - заявив Зеленський

Згідно з документом, що є у розпорядженні "Європейської правди", Україна держава відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

У документі також наголошується, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

Думки союзників розділилися

Президент України Володимир Зеленський просить про членство України в НАТО, а європейці шукають інше рішення, пише Le Monde.

Антоніо Коста, новий президент Європейської Ради, та Кайя Каллас, нова очільниця європейської дипломатії, відвідали Київ у неділю, щойно вступивши на посаду.

"Запрошення України до НАТО – це необхідна річ для нашого виживання", – заявив президент України Володимир Зеленський у неділю, 1 грудня, вітаючи нового міністра закордонних справ ЄС та нового президента Європейської ради.

За словами одного із дипломантів: «членство в НАТО є варіантом, який викликає у багатьох союзників велике занепокоєння". Таку думку він висловив посилаючись на заперечення Німеччини та Угорщини, не кажучи вже про США.

Хоча деякі країни, такі як Франція і Велика Британія, наполягають на тому, щоб запросити Київ до НАТО, президент США Джо Байден відмовився санкціонувати це, а його наступник ніколи не підтримував цю ідею.

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Навпаки, у спільно підписаній доповіді, опублікованій у квітні, новий спеціальний посланник Трампа з питань російсько-українського конфлікту генерал Кіт Келлог запропонував: "Щоб переконати Путіна приєднатися до мирних переговорів, президент Байден та інші лідери НАТО повинні запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити".

Раніше, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, доки перебуватиме на посаді голови уряду.

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", – сказав прем'єр-міністр.

Він рішуче висловився проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Політик вважає, що це може спричинити серйозну ескалацію глобального конфлікту.

"Членство України в оборонному союзі НАТО могло б призвести до спалаху Третьої світової війни", – заявив прем’єр.

Лідер словацького парламенту запевнив, що доки він обіймає посаду голови уряду, Словаччина виступатиме проти прийняття України до Альянсу, членом якого вона є від 2004 року.

Чи отримає Україна запрошення під час зустрічі міністрів у Брюсселі

У Брюселі, 3 грудня, міністри закордонних справ країн НАТО зібралися на засіданні.

Перед цим зустрічі голова МЗС України Андрій Сибіга зауважував, що лише через "шлях до миру через силу" можна змусити Кремль піти на переговори, одним із ключових кроків до цього є вступ України до Альянсу. Зокрема, це дасть змогу забрати в країни-агресорки один із головних аргументів у веденні війни.

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Проте, ймовірність, що міністри НАТО прислухаються до прохання Києва, невелика, передає Reuters

Анонімно, дипломати пояснили, що зараз серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу.

За інформацією агентства, відповідне рішення зруйнує надії України на політичний імпульс в очікуванні на повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Генсек НАТО Марк Рютте, на зустрічі у Брюсселі уникнув прямої відповіді щодо можливого запрошення України до Альянсу, передає кореспондентка ТСН. На його думку, зараз слід зосередитися на інших нагальних потребах.

"Ми домовилися про незворотний шлях до НАТО. До та після Вашингтонського саміту союзники працювали над будівництвом мосту, і він складається, наприклад, з окремих двосторонніх угод з безпеки між союзниками та Україною, але також виконання всіх рішень, про які домовилися у Вашингтоні. Тож це відбувається крок за кроком", – повідомив Марк Рютте.

Рютте вважає, що слід зосередитися на військовій підтримці для України, адже Київ має отримати можливість перебувати в позиції сили на потенційних перемовинах із Москвою.

"Але я думаю, що ми повинні зосередитися, і ми будемо зосереджуватися протягом наступних двох днів на тому, що потрібно зараз. І те, що зараз потрібно – це переконатися, що військова допомога потрапить до України, тому що це критично для них зараз", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі Марк Рютте заявив, що Кремль не готовий перемир’я, тому допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО".

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