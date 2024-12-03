Вступление в НАТО: какие шансы у Украины стать членом Альянса

Членство в НАТО является одной из главных гарантий безопасности государства

В конце ноября глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что Украина твердо стоит на пути к полноценному членству в НАТО. По его словам, через два года страна стала сильнее, в частности, стандарты Альянса уже внедряются в украинских Вооруженных силах.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что завершение войны невозможно без членства страны в ЕС и НАТО. Однако момент приглашения Украины в Альянс был потерян, и теперь Украина концентрируется на реализацию обещанного будущим президентом США Дональдом Трампом.

В Брюсселе в течение 3-4 декабря на заседании соберутся министры иностранных дел стран получит ли Украина желаемое приглашение в Альянс – читайте в эксклюзиве от ТСН.ua.

Условие вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что заключить соглашение о прекращении огня на фронте можно будет при условии взятия неоккупированной территории Украины "под зонтик НАТО".

Об этом он заявил, комментируя один из планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны, который предусматривает возможность уступки территориям, оккупированным Россией.

Зеленский сказал, что членство в НАТО для неоккупированных территорий Украины может положить конец "горячей фазе войны", однако в приглашении в НАТО должно идти речь о том, что Альянс признает международно признанные границы Украины.

Зеленский добавил, что для прекращения боевых действий в Украине НАТО нужно было бы быстро принять решение.

Страны Северной Европы предполагают, что опыт Германии времен Холодной войны может стать образцом для Украины, об этом пишет Politico. Тогда западная часть Германии присоединилась к НАТО, а восток оставался под влиянием СССР.

По аналогии, западная Украина могла бы интегрироваться в НАТО, в то время как восточные территории, которые сейчас оккупированы Россией, будут оставаться за пределами альянса.

Как пишет издание, эту концепцию может поддержать Зеленский, в частности он заявил:

"Если мы хотим завершить горячую фазу войны, нам нужно обеспечить защиту находящейся под нашим контролем территории Украины под зонтиком НАТО".

Альтернативы НАТО для Украины нет

Вступление в НАТО – основная гарантия безопасности для Украины. Несмотря на то, что есть разные форматы гарантий безопасности, но все они не подходят для нашей страны, сообщил Зеленский в интервью Kyodo News.

Зеленский привел пример Будапештского меморандума и Минских договоренностей, из которых можно прийти к выводу, что альтернативой кроме вступления в НАТО Украина нет.

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Он подчеркнул, что Украина не может "встать на грабли" в третий раз. Президент добавил, что гарантии того, что Россия больше не придет с оккупацией, важны не только для Украины, но и для бизнеса и для западных инвесторов.

"НАТО – это безопасность. И для Украины, и для наших партнеров. Для многих в регионе", – подытожил Зеленский.

Впоследствии, во время встречи с новым президентом Европейского Совета Антониу Коштой, глава государства заявил, что Украина никогда не признает оккупацию своих территорий агрессором Российской Федерацией. Этого не будет даже ради членства в НАТО.

Глава государства подчеркнул, что не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. И это, по его словам, даже учитывая, что лучшие гарантии для Украины — это НАТО.

"Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории не являются украинскими. Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Мы не признаем эти земли русскими потому, что это наши земли. Это временно оккупированная часть Украины", — заявил Зеленский

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении "Европейской правды", Украина государство отказывается от форматов, альтернативных членству.

В документе также отмечается, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.

Мнения союзников разделились

Президент Украины Владимир Зеленский просит о членстве Украины в НАТО, а европейцы ищут другое решение, пишет Le Monde.

Антонио Коста, новый президент Европейского Совета, и Кайя Каллас, новая глава европейской дипломатии, посетили Киев в воскресенье, только вступив в должность.

"Приглашение Украины в НАТО – это необходимая вещь для нашего выживания", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 1 декабря, приветствуя нового министра иностранных дел ЕС и нового президента Европейского совета.

По словам одного из дипломантов: «членство в НАТО является вариантом, который вызывает у многих союзников большую обеспокоенность". Такое мнение он высказал, ссылаясь на возражения Германии и Венгрии, не говоря уже о США.

Хотя некоторые страны, такие как Франция и Великобритания, настаивают на том, чтобы пригласить Киев в НАТО, президент США Джо Байден отказался это санкционировать, а его преемник никогда не поддерживал эту идею.

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Напротив, в совместно подписанном докладе, опубликованном в апреле, новый специальный посланник Трампа по вопросам российско-украинского конфликта генерал Кит Келлог предложил: "Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам, президент Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительное период в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности, которое можно проверить".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет находиться в должности главы правительства.

"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который отвечает установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", – сказал премьер-министр.

Он решительно высказался против вступления Украины в Североатлантический альянс. Политик считает, что это может повлечь за собой серьезную эскалацию глобального конфликта.

"Членство Украины в оборонном союзе НАТО могло бы привести к вспышке Третьей мировой войны", – заявил премьер.

Лидер словацкого парламента заверил, что пока он занимает должность главы правительства, Словакия будет выступать против принятия Украины в Альянс, членом которого она является с 2004 года.

Получит ли Украина приглашение во время встречи министров в Брюсселе

В Брюсселе 3 декабря министры иностранных дел стран НАТО собрались на заседании.

Перед этим встречи глава МИД Украины Андрей Сибига замечал, что только через "путь в мир через силу" можно заставить Кремль пойти на переговоры, одним из ключевых шагов к этому является вступление Украины в Альянс. В частности, это позволит забрать у страны-агрессорки один из главных аргументов в ведении войны.

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Однако вероятность, что министры НАТО прислушаются к просьбе Киева, невелика, передает Reuters.

Анонимно дипломаты объяснили, что сейчас среди 32 членов НАТО отсутствуют признаки необходимого консенсуса.

По информации агентства, соответствующее решение разрушит надежды Украины на политический импульс в ожидании возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече в Брюсселе избежал прямого ответа относительно возможного приглашения Украины в Альянс, передает корреспондент ТСН. По его мнению, сейчас следует сосредоточиться на других неотложных нуждах.

"Мы договорились о необратимом пути в НАТО. До и после Вашингтонского саммита союзники работали над строительством моста, и он состоит, например, из отдельных двусторонних соглашений по безопасности между союзниками и Украиной, но также выполнения всех решений, о которых договорились в Вашингтоне. это происходит шаг за шагом", – сообщил Марк Рютте.

Рютте считает, что нужно сосредоточиться на военной поддержке для Украины, ведь Киев должен получить возможность находиться в позиции силы на потенциальных переговорах с Москвой.

"Но я думаю, что мы должны сосредоточиться, и мы будем сосредотачиваться в течение следующих двух дней на том, что нужно сейчас. И то, что сейчас нужно – это убедиться, что военная помощь попадет в Украину, потому что это критично для них сейчас", – добавил генсек НАТО.

Напомним, перед началом министерской встречи Альянса в Брюсселе Марк Рютте заявил, что Кремль не готов к перемирию, поэтому помощь Украине в самозащите является "долгом НАТО".

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