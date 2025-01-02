Як відмити жир на кухні: простий спрей із трьох інгредієнтів

Цей засіб ефективно бореться навіть із найвпертішими плямами жиру та залишає приємний аромат, який освіжає вашу кухню.

Підтримання чистоти на кухні – це не лише про естетику, а й про комфорт та гігієну. Жирні плями на плиті, духовці чи стільниці можуть перетворитися на справжній виклик.

Шантель Міла, популярна експертка з прибирання і зірка TikTok із понад 1,5 млн підписників, поділилася рецептом унікального спрею, який зробить прибирання легшим.

Як зробити спрей?

Для приготування вам знадобиться всього три прості інгредієнти, які, ймовірно, вже є у вашій оселі:

1 чашка теплої води

½ чашки білого оцту

1 столова ложка лимонного соку або засобу для миття посуду.

Змішайте все у пляшці з розпилювачем і добре струсіть, щоб компоненти з’єдналися.

Як використовувати спрей?

Цей засіб підходить для очищення більшості кухонних поверхонь, включно з плитою, шафами та навіть внутрішньою частиною духовки. Розпиліть спрей на забруднену ділянку. Дайте йому діяти кілька хвилин. Протріть чистою ганчіркою або губкою.

Шантель застерігає: не використовуйте спрей на мармурових чи наливних поверхнях, адже оцет може пошкодити їх. Для нержавіючої сталі чи вінілових поверхонь засіб цілком безпечний.

Окрім ефективного видалення жиру, спрей повертає кухні блиск і свіжість, створюючи затишну атмосферу. Шантель відзначає: "Ця суміш не лише очищує, а й дезодорує приміщення, справляючись навіть із найскладнішими забрудненнями".

Тепер ваша кухня завжди буде мати доглянутий і привабливий вигляд.

До слова, раніше повідомлялося, як почистити раковину в домашніх умовах.

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