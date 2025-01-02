В Україні завершується термін перекомісії для "обмежено придатних": що відомо

ВЛК потрібно пройти й тим, хто має відстрочку від мобілізації.

У лютому 2025 року в Україні спливає термін для перекомісії громадян, які раніше були визнані "обмежено придатними" до військової служби. Це стане наслідком скасування цього статусу, що набуло чинності 4 травня 2024 року.

Про це йдеться в законі України від 21.03.2024 №3621-IX.

До 4 лютого 2025 року всі особи, котрі мали цей статус, повинні пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Замість категорії "обмежено придатні" можуть бути надані нові статуси, серед яких:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні до військової служби з переоглядом (через 6 місяців або 6−12 місяців);

тимчасово непридатні (потребують лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);

придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатні.

Важливо, що навіть ті, хто має право на відстрочку від мобілізації, зобов'язані пройти ВЛК, згідно з новим законодавством.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, коли запрацює цифрова ВЛК.

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