В Україні завершується термін перекомісії для "обмежено придатних": що відомо

ВЛК потрібно пройти й тим, хто має відстрочку від мобілізації.
У лютому 2025 року в Україні спливає термін для перекомісії громадян, які раніше були визнані "обмежено придатними" до військової служби. Це стане наслідком скасування цього статусу, що набуло чинності 4 травня 2024 року.
Про це йдеться в законі України від 21.03.2024 №3621-IX.
До 4 лютого 2025 року всі особи, котрі мали цей статус, повинні пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Замість категорії "обмежено придатні" можуть бути надані нові статуси, серед яких:
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
- непридатні до військової служби з переоглядом (через 6 місяців або 6−12 місяців);
- тимчасово непридатні (потребують лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);
- придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
- придатні.
Важливо, що навіть ті, хто має право на відстрочку від мобілізації, зобов'язані пройти ВЛК, згідно з новим законодавством.
Нагадаємо, в Міноборони повідомили, коли запрацює цифрова ВЛК.
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