Коли запрацює цифрова ВЛК: Міноборони повідомило про плани

Незабаром направлення на ВЛК можна буде отримати через застосунок "Резерв+" в електронному вигляді.

Оборонне відомство обіцяє, що менш ніж за два місяці запрацює механізм автоматичного передавання даних з медичних закладів для визначення придатності до військової служби, або так звана цифрова ВЛК.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

В Міноборони запевняють, що незабаром направлення на ВЛК можна буде отримати через застосунок "Резерв+" в електронному вигляді, і не ходити для цього до ТЦК. Відповідний механізм планують запровадити до кінця лютого 2025 року. А після проходження ВЛК її висновок буде надходити також в електронному вигляді одразу до реєстру "Оберіг".

Ці плани обговорювались на засіданні Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб сил безпеки і оборони за участі представників Міноборони, Міністерства охорони здоров’я та Медичних сил ЗСУ.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що Міноборони реалізує реформу, яка дозволить зробити електронну ВЛК автономною та об'єктивною.

"У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб", – пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, відповідно до наказу № 686, Міністерство оборони України внесло важливі зміни до Положення про ВЛК. Однією з ключових змін у розпорядженні є встановлення чітких термінів проведення медичних оглядів і досліджень.

Читайте також: