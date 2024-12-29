День ангела 29 грудня: кого та як вітати з іменинами

29 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 29 грудня

29 грудня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Данила, Лева, Макара, Марію, Ірину.

Антон — латинське походження, означає "вступати в бій". В дитинстві активний і мужній. В дорослому віці стає привабливим, вміє привернути до себе увагу.

Данило — давньоєврейське ім'я, перекладається як "Бог мій суддя". В дитинстві спокійний і витриманий. В дорослому віці стає добрим, але часто схильний до самокопання.

Лев — латинське коріння, тлумачиться як "лев". В дитинстві розважливий, але амбітний. В дорослому віці стає вразливим, чуйним і добрим, захоплюється красивими жінками.

Макар — давньогрецьке походження, означає "блаженний". В дитинстві справедливий і прямолінійний. В дорослому віці стає чесним, сумлінним працівником.

Марія — давньоєврейське ім'я, перекладається як "кохана". В дитинстві щира і наївна. В дорослому віці стає товариською, має багато друзів, відрізняється гострим розумом.

Ірина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "дарує мир і спокій". В дитинстві врівноважена і спокійна. В дорослому віці стає розсіяною, мрійливою, любить "витати в хмарах".

День ангела 29 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, надихає на добрі справи та допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю миру в душі, гармонії в серці та радості в кожному дні!

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З Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе багато тепла, добрих слів і щирих усмішок. Хай твій ангел-охоронець завжди крокує поруч, захищаючи від усіх негараздів і спрямовуючи на шлях щастя, любові й успіху.

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Сьогодні особливий день – День твого ангела. Нехай він дарує тобі натхнення, силу й віру в краще. Бажаю, щоб твоє життя було наповнене щастям, любов’ю, гармонією й Божим благословенням!

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У твій День ангела бажаю, щоб кожен день був яскравим і незабутнім! Нехай твій небесний заступник оберігає тебе від усіх негараздів і веде лише найкращими шляхами до щастя й здійснення мрій.

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З Днем ангела! Хай доброта і світло супроводжують тебе на кожному кроці. Нехай твоє серце завжди наповнюється радістю, а всі мрії та задуми здійснюються під опікою твого небесного покровителя.

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