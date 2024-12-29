Когда заработает цифровая ВЛК: Минобороны сообщило о планах

В скором времени направление на ВЛК можно будет получить через приложение "Резерв+" в электронном виде.

Оборонное ведомство обещает, что менее чем через два месяца заработает механизм автоматической передачи данных из медицинских учреждений для определения пригодности к военной службе, или так называемая цифровая ВЛК.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В Минобороны уверяют, что в скором времени направление на ВЛК можно будет получить через приложение "Резерв+" в электронном виде, и не ходить для этого в ТЦК. Соответствующий механизм планируется ввести до конца февраля 2025 года. А после прохождения ВЛК ее вывод будет поступать также в электронном виде сразу в реестр "Оберіг".

Эти планы обсуждались на заседании Координационного центра по организации деятельности медицинских служб сил безопасности и обороны с участием представителей Минобороны, Министерства здравоохранения и Медицинских сил ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что Минобороны реализует реформу, которая позволит сделать электронную ВЛК автономной и объективной.

"В результате медицинское освидетельствование можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц", – пояснила Черногоренко.

Напомним, согласно приказу №686, Министерство обороны Украины внесло важные изменения в Положение о ВЛК. Одним из ключевых изменений в распоряжении является установление четких сроков проведения медицинских осмотров и исследований.

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