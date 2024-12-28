Издевательство над бойцами: ДБР проводит обыск у командира 211-й бригады – СМИ

Следствием устанавливаются все факты насилия над солдатами в бригаде.

Сотрудники ДБР проводят следственные действия у командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка.

Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Как отметил источник, в период с февраля по июль 2024 Побережнюк, достоверно зная о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны подчиненного офицера к военнослужащим, не реагировал на указанные факты. Также он не инициировал вопрос привлечения военного к ответственности.

"Командиру бригады готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения – ред.)", – говорится в сообщении.

Напомним, полученные еще в сентябре временной следственной комиссией (ВСК) данные содержат многочисленные доказательства противоправной деятельности в отношении военнослужащих 211-й понтонно-мостовой бригады.

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