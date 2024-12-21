"Не только в 211 бригаде": жалобы о нарушении прав поступали еще из 22 воинских частей

В настоящее время рассматривается ситуация еще в пяти бригадах.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам нарушения прав военнослужащих рассматривала обращение по поводу вымогательства денег или издевательств в 22 бригадах. Не во всех случаях такие данные подтвердились

Об этом сообщила возглавлявшая парламентскую ВСК народная депутат Анна Скороход в эфире "Свобода Live".

Она сообщила, что комиссия рассматривала за период деятельности ВСК 22 подобные бригады, а не только в 211, где требовали деньги с военнослужащих и совершали избиения или издевательства. Однако не во всех случаях подобные данные подтвердились.

В отношении бригад, где были подтверждения, открывали уголовные производства и проводили расследование.

Она также отметила "покрытие" в ВСУ. К примеру, первоначально служебное расследование в 211 бригаде ничего не обнаружило. "Когда такое происходит, я повторяю, только мы рассматривали 22 кейса подобных, когда начинают проводить проверки, проверки ничего не находят", — отметила Скороход.

По ее словам, есть очень много способов проводить проверки. Но в большинстве случаев проверки, проводимые военными подразделениями, ничего не устанавливали и не находили.

Скороход подчеркнула, что положить конец таким случаям в армии можно только тогда, когда будет "реальная ответственность" для командования за их действия.

"Ибо на сегодняшний день даже тех, кого по проверкам частей, где были признаны и установлены факты избиения или издевательств, или вымогательства средств, к сожалению, никто не понес наказание. Самое большое наказание у нас на сегодняшний день в армии — или перевод на аналогичную должность, или повышение, или присвоение очередного звания", – подытожила народная депутат.

Напомним, полученные еще в сентябре временной следственной комиссией (ВСК) данные содержат многочисленные доказательства противоправной деятельности в отношении военнослужащих 211-й понтонно-мостовой бригады.

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