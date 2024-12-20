Измениться или погибнуть: как ВСУ не стать маленьким двойником советской армии

В Украине часто любят вспоминать фразу, что "маленькая советская армия никогда не победит великую советскую армию". Власть и военное командование на камеры постоянно повторяют фразу второго президента Кучмы: "Украина – не Россия". Соответственно, наша армия, по их словам, должна быть полна антиподом к армии агрессорки – с человекоцентричностью, развитием технологий, профессиональным командованием и нулевой толерантностью к коррупции.

Действительно, в начале полномасштабного вторжения, на фоне длиннющих очередей добровольцев в ТЦК, мощным волонтерским движением и надеждой, что с "совком" покончено раз и навсегда, создавалось впечатление, что у нас есть шанс. Не только выжить, но и измениться, стать лучше и даже опередить другие страны, никогда ранее не сталкивавшиеся с опытом великой войны.

Однако с начала "полномасштабки" прошло без двух месяцев три года.

Скандал в 211 бригаде, серия "откровений" Валерия Маркуса о проблемах в 47-й бригаде, которые могли повлиять на фиаско контрнаступления 2023 года, фактический обвал фронта на Востоке, в частности у Покровска, Курахового и Новой Новоселки – это лишь одни из немногих войны за последнее время. Очевидно одно: если мы не изменимся – это чревато катастрофическими последствиями для государства.

Поэтому ТСН.ua в этом материале решил проанализировать самые главные проблемы в армии.

Самый первый этап – "бусификация"

И хотя омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об уменьшении случаев "физической бусификации", сообщения в соцсетях и местных СМИ обо всех новых и новых скандалах дают основание предполагать обратное.

О проблеме мобилизации и как вместо очередей добровольцев в ТЦК в начале войны мы "докатились" до "бусификации", фактического вылавливания мужчин на улицах на различных скандалах с ТЦК мы рассматривали в этой статье. Подробно останавливаться на этой проблеме не будем.

От очередей добровольцев к принудительной "бусификации" / Фото: ТСН.ua

Следует обратить внимание лишь на эпизод из "многосерийного" рассказа бывшего главного сержанта 47 бригады "Магура" Валерия Маркуса. Он утверждает, что, несмотря на возможность укомплектации бригады добровольцами, высшее командование давило, чтобы в бригаду брали только тех, кого присылали ТЦК. То есть бусифицированных.

"Мало нам было собственных проблем, к нам приехали "помощники" из высшего командования — помогать нам набирать людей в батальон. Они настаивали, чтобы набирать тех, кого поймало ТЦК. Мы объясняли, что успеваем набрать мотивированных людей к дате, указанной в директиве. Хотели собрать молодых крутых добровольцев. Но "помощникам" было безразлично. И нас заставляли делать свою работу некачественно – брать всех подряд без разбора. Нам отказали в содействии и послали на*уй", – рассказывал Маркус.

Кроме того, добровольцы иногда просто разворачивались и уходили домой, столкнувшись с хамским отношением.

"Этот человек (начальница строевой в 47 бригаде – Ред.) сразу начал саботировать оформление людей, отобранных на собеседованиях. Например, многих он отказывался оформлять, со старта грубил и оскорблял. Он в прямом смысле отшивал и оскорблял людей, которые приходили оформляться. Через несколько дней ее стараниями к нам не попало несколько десятков человек с боевым опытом", – отмечал Маркус.

Мясные штурмы в РФ, мясная оборона – в ВСУ

Будем честными – мясные штурмы, или правильнее назвать "мясную оборону" в ВСУ имеют место.

Командование на местах крайне неохотно позволяет отступление, ведь доклад "наверх" о потере населенных пунктов вредит и их собственной карьере, и политическим рейтингам властей. Поэтому случаи, как с "Успеновским мешком", не единичны.

В условиях нехватки западной техники и снарядов оборона лежит на плечах пехоты, которую просто "стирают в ноль" – КАБами, дронами, минометами и всем, чем можно.

И как бы нас не уверяли, что оборонные сооружения построены, КСП (контрольный наблюдательный пункт) – непроходимые крепости, рядовые бойцы на условиях анонимности утверждают другие: окапываться нужно под огнем, а существующие окопы если и есть, то неглубоки, не выше колен. Именно с этим столкнулись наши воины весной этого года тогда еще Авдеевском, а теперь Покровском направлении. Халатность ответственных за строительство укреплений – горе для сотен или даже тысяч украинских семей.

8 декабря президент Зеленский обнародовал новые данные о количестве потерь. По его словам, с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя.

55 тысяч человек считают пропавшими без вести в результате полномасштабной войны, такие данные приводит МВД Украины. Большинство в этом реестре – военнослужащие. Не под запись военные признаются, что большинство пропавших без вести за 2023-2024 годы – погибшие, тела которых не удалось вывезти и оставшиеся на оккупированной территории.

Мы, конечно, не имеем права спорить с верховным главнокомандующим и официальными органами власти и ставить под сомнение их слова. Но замечу.

По информации Координационного штаба по обращению с военнопленными, только в ноябре было две большие репатриации тел – 502 павших бойцов вернули 29 ноября, 563 павших защитников – 8 ноября. Еще 501 тело было возвращено 18 октября.

По информации собственных источников, только в одном небольшом селе Семеновка на Покровском направлении только одна 68 егерская бригада и прикомандированные к ней подразделения имеет пропавшими без вести почти триста человек. Речь идет о периоде с конца марта и примерно до середины лета и не учитывается информация из других населенных пунктов, куда постепенно отступала бригада. Естественно, эти данные неофициальны, полученные от родственников бойцов. Командование бригады не называет их настоящее количество

РФ гонит на штурм зэков и северных корейцев, а не медиков или специалистов ПС

На фоне, будем откровенны, проваленной мобилизации на фронте возникла острая нехватка пехотинцев. Командиры признают, что на некоторые позиции им просто некого отправлять.

Например, по информации журналиста Юрия Бутусова и военного эксперта Дмитрия Снегирева, у Покровска россияне фактически без боя захватили мощный укрепрайон за несколько десятков млн грн, который даже не успели занять наши военные.

"Целый укрепрайон, на строительство которого были выделены десятки миллионов гривен, фактически без боя оккупанты захватили. И потом оказывается, что там не было ни одного украинского защитника", — отметил Снегирев.

Чтобы закрыть "дыру", Генштаб начал срочно искать резервы. И, очевидно, нашел ее в так называемом "опехочевании" – отправлении в пехоту людей из других воинских частей: водителей, поваров, артиллеристов и даже медиков и специалистов Воздушных сил.

На эту проблему впервые обратил внимание военный медик и блогер Глеб Битюков в феврале 2024 года. Он сравнил, что если РФ гонит на мясо зэков (а теперь еще и северокорейцев), то ВСУ приходится торопить не просто пафосно говоря – лучших сыновей Украины, а высокопрофессиональных военных других специальностей.

"Мы поражены "мясными" штурмами российских войск, однако если присмотреться внимательнее, то там существует четкая иерархизация персонала. На эти штурмы идут те, кого им не жалко. Их практически не учат, они могут выполнять только базовые команды типа вперед" ” и “обратно”, их не обеспечивают практически ничем. Не стоит тратиться на военную единицу, стоимость жизни которой близка к нулю. За ними двигаются более обученные и подготовленные, но также не высокие в цене солдаты. И где-то в глубине остаются хорошо вооруженные, обученные и профессиональные. Их берегут и они, прикрываясь дешевым расходным материалом, наносят нам наибольший урон. Такую стратегию они отточили и усовершенствовали... Наше информационное пространство наполнено нарративами о тупости россиян, что искажает восприятие реальности. Мы смеемся над заявлениями о том, что враг достиг своих целей. На самом деле, так и есть. Шаг за шагом они добиваются того, что запланировали. Просто мы не реалистично оцениваем их достижения", – отмечал Битюков.

Он отмечал, что наша армия вместо создания более эффективной стратегии копирует российскую, не имея такого же количества людей, отправляет на позиции любого: от медиков до операторов дронов.

"Ибо иначе придется отчитаться "наверх" что позиции сданы. А этого никто не хочет слышать. Позиции нужно держать любой ценой. Как правило эта цена – жизнь наиболее мотивированных и обученных бойцов, которые идут держать посадки и села, понимая, что это дорога в один конец", – писал Битюков.

Военный справедливо замечал, что копирование чужой "мясной" стратегии привело к тому, что самые лучшие, мотивированные люди в армии уже почти закончились.

В интервью УКУ Битюков подтвердил, что наша армия сегодня заточена на неограниченные ресурсы. "Ибо принципы нашей армии остались советскими, где было безграничное количество ресурсов. Это такие же принципы, как в российской армии", – считает военный медик.

Об отправке в пехоту медиков, бойцов ПВО, а также специалистов Воздушных сил, обслуживающих самолеты, недавно писала нардепка Марианна Безуглая.

Скриншот переписок Безуглой с якобы бойцами, переводимыми в пехоту

Проблема СЗЧ

Такие действия породили проблему массового СЗЧ. Президент Зеленский недавно признал, что во всех бригадах, даже идеальных, есть случаи СЗЧ.

По подсчету аналитиков opendatabot, в течение 10 месяцев этого года правоохранительные органы Украины открыли 19 922 уголовных производства о дезертирстве военнослужащих ВСУ. Из-за самовольного ухода из части этого года было открыто 41 950 уголовных производств.

Однако, как пишет BBC-Украина со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе, реальные цифры еще больше – около 100-150 тысяч случаев СЗЧ и дезертирства. Официального доказательства данной информации нет.

Например, в Ровенской области недавно суд рассмотрел дело о небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода. Речь идет о громком случае, когда из резервной роты совершили СЗЧ сразу 29 военнослужащих.

По собственным субъективным наблюдениям замечу, что количество СЗЧ действительно велико. Причем вернувшись с фронта или воинских частей, они продолжают спокойно жить и совершенно не интересуют правоохранителей. Нередко СЗЧшники спокойно ходят на работу (неофициально, конечно) или подработки. Полиция и ТЦК, вероятно, ими мало интересуют, а у ВСП и ГБР на всех просто не хватает сил.

Президент подписал закон о возможности возобновления службы без уголовного наказания после первого СЗЧ. Данных, сколько СЗЧшников воспользовались законом и вернулись на службу по всей Украине, пока нет.

Издевательство и пытки

По мнению нардепки Ирины Фриз, значительная часть СЗЧ произошла из-за морального и физического издевательства над военными. Депутат Юлия Яцик, комментируя скандал в 211 бригаде, где военных привязывали уже креста или жестоко избивала, признала, что известно о разрывах внутренних органов вследствие избиения, переломы костей черепа, носа и другие серьезные травмы.

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова намекнула, что такие вопиющие случаи связаны с проблемой алкоголизма и наркомании в армии. Ведь иначе на них повлиять нельзя.

Сколько позиций было проспано пьяными? Сколько раз враг спокойно заходил, пока алкаши спали в луже антисептика? Сколько спящих забрали в плен или просто зарезали? Вам об этом не скажут по телевизору, но это происходит", – шокировала рассказом парамедик.

Однако, судя по расследованию "Украинской правды", рассказы Валерия Маркуса и некоторых опрошенных нами бойцов на условиях анонимности — "неуставные отношения", в том числе моральные оскорбления и побои офицерами подчиненных — довольно частое явление.

"Сама по себе среда, в которую попадают мобилизованные, уже оппортунистическая, сложная. Карательное репрессивное отношение государства к военным, отношение армии, как институции, к военнослужащим приводит к тому, что людям даже само пребывание здесь является обременительным и они готовы уйти отсюда просто потому, что методы общения, требования, среда им не комфортны. То есть людям приходится держать оборону на 360 градусов: против врага на поле боя, и здесь против своих", – говорит в интервью УКУ бовный медик Глеб Битюков.

"Совок" и некомпетентность

"К сожалению, какой бы ты ни был гениальный солдат или сержант, твоя гениальность умножится на ноль, если тобой будут управлять некомпетентные люди" – рассказывает анонимный офицер ВСУ на видео Маркуса.

Экс-главсержант "Магуры" считает, что одна из самых больших проблем армии заключается в некомпетентности командиров. И причина в том, по его мнению, что офицеров не учат быть управленцами.

"Дело в том, что их не учат быть управленцем. Они не ориентируются даже в азах управления большими коллективами. И тем не менее, они управляют организмами, по масштабам сопоставимыми с крупными металлургическими заводами. Одни из ключевых качеств лидера – решительность и последовательность. Каким образом ты можешь вести за собой людей, если твои решения ничего не стоят, потому что завтра будут изменены", – отмечал Маркус.

Военнослужащий, работавший в медиаподразделении 47 бригады "Магура" в комментарии "Бабелю" сказал, что "история 47 бригады не уникальна".

"То, как в своем видео Валерий Маркус описывает майора Ивана Шаламагу, напоминает мне других людей, с которыми пришлось столкнуться за последние два года. Власть развращает людей и проявляет у них самые плохие черты", – говорит боец.

Халатное отношение командиров вместе с некомпетентностью и есть одна из главных причин необоснованных потерь на фронте.

"Впервые, когда мы выехали на Углегорскую ТЭС, в первые дни комбат предпринял попытку штурма села Мироновка. И этот штурм потерпел неудачу. Достаточно серьезной неудачи. Этот штурм не был нормально подготовлен. Большая группа наших людей осталась в стороне, в то время как маленькая группа из 6 человек ушла зачищать здания. И среди этих шести человек почему-то оказался целый командир нашего разведвзвода – Кот. Который, к сожалению, был потерян в этом штурме. По факту, в максимально неподготовленном и неграмотно проведенном штурме наш взвод потерял достойного командира.

Все остальные две недели, которые мы там находились, просто хаотично выживали. Никакой координации, никакого нормального командования, никакой постановки задач. Просто слонялись туда-сюда. Периодически ездили на позиции вокруг ТЭС. Информационное обеспечение не было никакого. Логистика, эвакуация – это была абсолютно хаотическая импровизация. То есть эвакуация была не отлажена вовсе", – рассказывает на видео Маркуса анонимный военнослужащий 47 бригады о руководстве Ивана Шаламаги тогда еще 47 батальоном.

Сам же Шаламага в одном из интервью утверждал, что участок фронта удалось восстановить успешно. "Я эту местность хорошо знал, поэтому мы четко смогли расставить свои подразделения на данном направлении", – говорил он.

Некомпетентность – как одна из причин провала прошлогоднего контрнаступления

ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления 2023 года не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники в военном руководстве.

47 бригада должна была быть одной из главных бригад прорыва в Запорожье. Однако этого не произошло.

"Мы готовы были положить там свою жизнь для того, чтобы пробить там "дыру" и все могли двигаться дальше. Но не смогли сделать этого и из-за недооценки врага, его подготовки, и из-за того, что он знал о наших планах и готовился, и так далее. Сейчас понимаю, что это было если не самоубийство, то точно план, который не мог преуспеть", – отмечал украинский режиссер, экс-узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов.

Валерий Маркус утверждает, что во время контрнаступления у комбрига 47 бригады реакцию вызвали только те кадры, когда что-то случалось с техникой.

"Я ни разу не слышал от него какие-либо вопросы или рефлексии по поводу наших человеческих потерь. Вопросы или реакции вызвали только потери "Брэдли" и "Макспро", – уверяет Маркус.

Бойцы на видео главсержанта рассказывают: предполагали фиаско еще до начала контрнаступления.

"До момента выезда в зону боевых действий было ощущение, что подготовку этой бригады кто-то саботирует. Я не знаю, это сознательный саботаж или просто потому, что там постоянно борьба за власть. Но по факту было четкое ощущение, что мы поедем, и будет фиаско", – рассказывает военный в шестом видео Маркуса.

По его словам, людям пришлось получать первый боевой опыт на самом тяжелом участке фронта – по заминированным полям и подготовленным позициям врага, которые ждали наступления, и знали, как именно будут продвигаться украинские силы.

"Самодурство командования привело к трагическим последствиям. Одно из отделений роты, с которой я шел, наткнулось на противопехотные мины. Доходило до того, что на уровне бригады вообще не происходило никакой планировки. Подразделениям просто коротко спускались задачи, а дальше командир, сидя в кресле, наблюдал, как взрываются машины", – рассказывает Маркус.

"У них бы мозгов мало было, они бы нас расх**рили с этой техникой", – говорится в перехвате российских окупантов, наблюдавших за контрнаступлением.

По словам экс-главного сержанта, людей посылали в ежедневные штурмы, не давая времени на восстановление.

"Чтобы такое придумать, нужно быть вообще оторванным от реальности. Но причина этому очень проста. Они (офицеры – Ред.) никогда не были на войне солдатами. Они не знают, сколько штурмовик может вытащить физически и морально. Сколько людям нужно бк и каких. Они не знают, сколько людям нужно восстанавливаться. Они вообще не давали восстанавливаться", – утверждает Маркус.

Отсутствие наказания

Военный на видео Маркуса отмечает, что проблемой нашего законодательства является то, что командование подразделения, командование бригады может понести уголовную ответственность за уничтожение и повреждение военного имущества на определенную сумму, но нет ответственности за гибель людей.

Сам Маркус подтверждает: в армии, чтобы кого-то избавиться, если ты не солдат и не сержант, существует два пути — обучение в академии, или перевод с повышением.

"Поэтому часто случается, что бестолковые растут по карьерному звену быстрее тех, кто хорошо делает свою работу. В армии даже анекдот на эту тему: Пока поняли, что он долб**б, он уже полковник", – говорит бывший главный сержант.

Завершить статью хочется словами того же бывшего главного сержанта 47 ОМБр "Магура" Валерия Маркуса: "Армии нужны изменения. Потому что по таким командирам мужского населения в Украине надолго не хватит".

Однако помните, что, несмотря на все недостатки, ВСУ сейчас – это срез общества со всеми присущими ему недостатками. Несмотря на все, это наша армия, и если ее не поддерживать, Украина терпит крах. Тогда уже россияне не будут спрашивать ничего, а погонят украинцев штурмовать Варшаву или Вильнюс.

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