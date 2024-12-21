Какую елку поставить, если в доме есть кот: интересные идеи

Хозяева котиков часто отказываются от новогодней елки. Ведь эти домашние животные любят играть с игрушками, а то и больше – убираться на дерево.

Эксперты советуют нестандартные варианты елок. Они улучшат настроение в зимние вечера и безопасны для кошек, сообщает ТСН.ua со ссылкой на house digest.

Перевернутая елка

Стильное и очень современное решение – перевернутая елка, или – как ее еще называют – елка под потолком. Это эстетично и одновременно безопасно для домашних питомцев.

Повесить можно как искусственное новогоднее дерево, так настоящее. Елку также можно украсить игрушками, шариками и гирляндами.

Елка на стене

Интересный и не очень стандартный вариант. Впрочем, на стене была не сама елка, а ее силуэт. Его можно сделать из веточек, дождя, гирлянды или макраме. Если оформить такую декорацию высоко и подальше от мебели, котики до нее не достанутся.

Елка-лежанка

Лежанка или домик для кошек в форме елки станет отличным вариантом как для владельцев, так и для кошек. Такой вариант и безопасен, и точно придаст рождественскую атмосферу в доме.

Когтеточилка-елка

Можно сделать имитацию елки из когти, обернув ее зелеными нитями или тканью, и украсить игрушками безопасными для любимца. Котик точно будет счастлив от такой игрушки. Да и ваши нервы будут спокойны.

Напомним, главное украшение Нового года и Рождества – елка, приносит не только радость людям, но и таит множество опасностей для домашних питомцев. Так какие новогодние украшения наиболее опасны для кошек и собак?

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