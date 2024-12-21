Яку ялинку поставити, якщо у домі є кіт: цікаві ідеї

Господарі котиків часто відмовляються від новорічної ялинки. Адже ці домашні тваринки полюбляють гратися з іграшками, а то й більше - забиратися на дерево.

Експерти радять нестандартні варіанти ялинок. Вони покращать настрій у зимові вечори і є безпечними для котів, повідомляє ТСН.ua з посиланням на house digest.

Перевернута ялинка

Стильне та дуже сучасне рішення - перевернута ялинка, або - як її ще називають - ялинка під стелею. Це естетично та водночас безпечно для домашніх улюбленців.

Повісити можна як штучне новорічне дерево, так справжнє. Ялинку також можна прикрасити іграшками, кульками та гірляндами.

Ялинка на стіні

Цікавий та не дуже стандартний варіант. Втім, на стіні була не сама ялинка, а її силует. Його можна зробити з гілочок, дощу, гірлянди чи макраме. Якщо оформити таку декорацію високо та подалі від меблів, то котики до неї не дістануться.

Ялинка-лежанка

Лежанка або будиночок для котів у формі ялинки стане чудовим варіантом як для власників, так і для котів. Такий варіант і безпечний, і точно додасть різдвяної атмосфери в домі.

Кігтеточилка-ялинка

Можна зробити імітацію ялинки з кігті, обгорнувши її зеленими нитками або тканиною, та прикрасити безпечними для улюбленця іграшками. Котик точно буде щасливим від такої іграшки. Та й ваші нерви будуть спокійні.

Нагадаємо, головна прикраса Нового року й Різдва – ялинка, приносить не лише радість людям, а й таїть безліч небезпек для домашніх улюбленців. Тож які новорічні прикраси найбільш небезпечні для котів і собак?

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