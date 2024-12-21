Страшна трагедія: в ДТП на Тернопільщині загинуло немовля

Під час трагедії в автомобілі перебувало подружжя та їхній чотиримісячний син.
21 грудня, на Тернопільщині, близько 10-ї години у селі Старий Почаїв Кременецького району сталася ДТП.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
За інформацією правоохоронців, 32-річний житель Кременецького району на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням автомобілем "Chrysler Raw Van" і в’їхав у бетонні плити.
Внаслідок ДТП від отриманих травм дитина померла в лікарні. Тілесні ушкодження отримали водій і його дружина.
Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали чотири особи, серед яких військовослужбовець Національної гвардії України.
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