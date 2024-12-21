Скандал с переводом военных ПВО в пехоту: экс-спикер ВС Игнат прокомментировал

Игнат объяснил, кого именно из подразделений ПВО переводят в пехоту.

Перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных Сил, однако эффективность ПВО в Украине остается достаточно высокой.

Об этом заявил украинский военный, бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя заявление британского издания The Guardian о том, что Генштаб якобы предписывает подразделениям ПВО переводить своих военных в пехоту.

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Игнат подтвердил, что все виды и роды Вооруженных Сил направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск, в том числе и Воздушные. Кроме того, он напомнил, что Воздушные Силы уже больше года направляют людей на усиление фронта из состава Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил ВСУ, на базе которой военнослужащие сначала проходят подготовку, а затем в составе подразделений направляются на сложные направления боевых действий.

"Конечно, перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных Сил. Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт! Но зачем же говорить о неэффективности ПВО и что сбивать стали меньше? Ведь ПВО – это не только Воздушные Силы! ПВО – это система противовоздушной обороны государства, в которую входят подразделения всех сил обороны, способны вести огонь по воздушным целях, и пехота, и моряки, и вертолетчики", – говорит бывший спикер ВС.

Игнат заверил, что эффективность противовоздушной обороны по враждебным БПЛА остается на уровне 95 процентов, учитывая сбитые и падающие сами или под влиянием РЭБ. По ракетам процент меньше, но это объясняется ростом применения баллистики.

Экс-спикер ВС подчеркнул, что "никто, никогда не направлял в пехоту военнослужащих, проходивших подготовку за границей на Patriot, Nasams или Iris-T".

"Воздушные Силы – высокотехнологичный вид ВСУ, здесь действительно много людей уникальных специальностей, с большим опытом работы и заменить их будет никем. Поэтому перевод в "сухопутку" – довольно болезненный процесс для ПС, это касается и боевых бригад, и частей обеспечения", – сказал он

Итоги от Игната:

Из Воздушных Сил отправляют людей в пехоту – правда

Из Воздушных Сил отправляют операторов западных ЗРК в пехоту, прошедшие обучение за границей – неправда.

ПВО стала меньше сбивать шахедов – неправда.

Напомним, что издание The Guardian со ссылкой на два источника в подразделениях ПВО сообщало, что якобы из-за дефицита пехоты на фронте Генеральный штаб приказал подразделениям ПВО освободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.

Утверждение британских журналистов Генштаб называет "недостоверным и некорректным".

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