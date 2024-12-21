Орбан подчеркнул, что такие шаги нанесут ущерб экономике, и страна надеется на снижение затрат.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против увеличения расходов на оборону более 2% ВВП, считая, что это окажет негативное влияние на экономику страны.

Об этом воз заявил на пресс-конференции.

Венгерские власти обеспокоены возможным увеличением расходов на оборону более 2% ВВП. Орбан заявил, что это нанесет значительный удар по экономике, а Будапешт надеется на условия, которые позволят снизить эти расходы, хотя мир движется в другом направлении.

Напомним, накануне Орбан заявил, что якобы предложил "рождественское перемирие". Он утверждал, что Россия согласилась, а Украина – нет.

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