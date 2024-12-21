День "бавовны": в ТЦ Москвы и Подмосковья раздались взрывы (видео)

С самого утра в разных уголках РФ раздаются взрывы.

В торговых центрах Москву и Подмосковье раздались взрывы. Полиция задержала взрывателей.

Об этом пишут российские СМИ.

В двух ТЦ Москвы и Подмосковья раздались взрывы

По данным российских пабликов, 70-летняя женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на северо-востоке Москвы. Местные каналы писали, что в здании сработала сигнализация, людей пришлось эвакуировать. Предварительно люди не пострадали. Как сообщили в МВД, пенсионерка устроила взрыв по указанию мошенников, которым она перевела 120 тысяч рублей. Ее задержали.

Еще один взрыв прогремел в ТЦ "Гелиос" в Королеве. Люди, которых охватила паника, покинули здание. 63-летний житель задержан при попытке повторного поджога пиротехники в отделе полиции.

Напомним, такой мощной атаки БПЛА, как по составу боеприпасов в Торопке Тверской области РФ, не было в "мировой военной истории".

Читайте также: