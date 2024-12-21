День "бавовни": у ТЦ Москви та Підмосков'я пролунали вибухи (відео)

Від самого ранку у різних куточках РФ лунають вибухи.

У торгових центрах Москву та Підмосков'я пролунали вибухи. Поліція затримала підривачів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

У двох ТЦ Москви та Підмосков'я пролунали вибухи

За даними російських пабліків, 70-річна жінка підірвала петарду в торговому центрі "Форт" на північному сході Москви. Місцеві канали писали, що у будівлі спрацювала сигналізація, людей довелося евакуювати. Попередньо, люди не постраждали. Як повідомили у МВС, пенсіонерка влаштувала вибух за вказівкою шахраїв, яким вона перевела 120 тисяч рублів. Її затримали.

Ще один вибух пролунав у ТЦ "Геліос" у Королеві. Люди, яких охопила паніка, залишили будівлю. 63-річного палія затримали під час спроби повторного підпалу піротехніки у відділі поліції.

Нагадаємо, такої потужної атаки БПЛА, як по складу боєприпасів у Торопці Тверської області РФ, не було у "світовій військовій історії".

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