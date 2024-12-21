FDA оновило критерії для "здорових" продуктів: що зміниться

Виробники продуктів отримали три роки на адаптацію до нових стандартів.

Оновлені правила для визначення продуктів зі "здоровими" поживними речовинами, щоб споживачам було легше обирати корисні для здоров’я продукти.

Про це пише Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США.

Виробники можуть добровільно зазначати користь продуктів на упаковках, якщо вони відповідають оновленим критеріям FDA для "здорових" продуктів.

У FDA зазначили, що маркування "здорових" продуктів допоможе споживачам обирати дієтичні продукти, а виробників спонукатиме адаптувати склад відповідно до нових критеріїв.

Для статусу "здоровий" продукт має містити мінімальну кількість їжі з однієї або більше харчових груп, як-от фрукти, овочі чи нежирні молочні продукти.

Продукти зі статусом "здоровий" мають відповідати обмеженням щодо насичених жирів, натрію та доданих цукрів. Наприклад, пластівці повинні містити цільне зерно і відповідати цим обмеженням. До переліку "здорових" тепер входять горіхи, жирна риба, олії, вода, а також деякі види арахісової олії та консервовані фрукти й овочі. Виробники мають три роки, щоб адаптувати свої продукти до нового статусу.

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про історію походження овочів.

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