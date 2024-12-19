До кінця зими ціни на продукти можуть зрости: що саме здорожчає — експерт

На здорожчання впливатиме, зокрема, фактор інфляції, яка за прогнозами на кінець року повинна була становити 9%, але на сьогодні уже перевищила 11%.

У зимовий період в Україні може відбутися підняття цін на м’ясо, молоко та овочі. Вартість продуктів може зрости на 10-15%.

Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "День Live".

За його словами, на здорожчання овочів вплинув фактор погодних умов, оскільки через спекотне літо в Україні було втрачено значну кількість врожаю, який мав закладатися на зберігання і потім реалізовуватися на полицях магазинів.

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“Подекуди в південних регіонах втрати сягали 30%. Це великий обсяг, з огляду на те, що ми втратили Херсонську і Запорізьку області, які є частково окупованими, і ми звідти не можемо заповнити ринок”, — зазначив Марчук.

Також, за словами експерта, на зростання цін впливатиме здорожчання електроенергії, яка потрібна для зберігання продуктів, та фактор інфляції, яка за прогнозами на кінець року повинна була становити 9%, але на сьогодні уже перевищила 11%.

"Тому констатуємо, що у зимовий період, від грудня до лютого і навіть до початку березня, може відбутися підняття цін на 10-15%. Це стосується таких продуктів, як м’ясо, молоко, овочі”, — сказав він.

Денис Марчук прогнозує також зимове здорожчання фруктів, які в цей період часу переважно імпортовані.

“Там буде залежати від курсу долара, якщо гривня надалі буде послаблюватися, то цінова пропозиція під час закупівлі буде дорожчою”, — пояснив він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції найближчими місяцями, але очікує її уповільнення у середині 2025 року.

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