Інфляція в Україні набирає обертів: наскільки зросли ціни в 2024 році

До кінця 2024 року інфляція в Україні набирає обертів. За даними Державної служби статистики, в листопаді ціни зросли майже на 2%, а загальне зростання з початку року перевищило 10%. Це удвічі більше від цільового показника Нацбанку та на пів відсотка перевищує планові значення бюджету.

Про це повідомило видання BBC.

Порівняно з листопадом 2023 року інфляція становить 11,2%, що повертає показник до двозначної цифри, яку вдалося подолати у минулому році. Аналітики прогнозували таке пришвидшення ще в середині 2024-го, а Нацбанк визнав, що зростання цін перевищило очікування через низку факторів.

"Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ. Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції виявилося вищим, ніж прогнозувалося", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Пишний зазначив, що значне зростання цін спричинив слабший, ніж очікувалося, врожай багатьох сільськогосподарських культур, що призвело до подорожчання сировини для харчової промисловості.

Також він додав, що "пришвидшення інфляції також зумовлювалося збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди".

Що та наскільки здорожчало

За даними Держстату, у листопаді найбільше вплинули на інфляцію ціни на яйця, які зросли на 55% у порівнянні з жовтнем. Також за рік на понад 15% подорожчав хліб.

У останні місяці спостерігається значне подорожчання овочів з "борщового набору", таких як картопля, цибуля, морква, буряк і капуста. Деякі з них стали дорожчими у два чи навіть три рази.

З листопада минулого року до листопада цього року овочі в Україні подорожчали майже на 63%. Водночас ціни на електроенергію також піднялися на 63%, але це сталося ще влітку 2024 року, і з того часу тарифи не змінювались. Основною причиною здорожчання овочів стало надзвичайно сухе літо та початок осені, що негативно вплинуло на врожай картоплі.

"Перший фактор – велика посуха в Україні. З 1 серпня до 15 вересня фактично не було опадів, що спричинило зниження врожайності на 20-30%. Другий фактор – професійні виробники картоплі не могли її копати через дуже сухий ґрунт, що призвело до її дефіциту на ринку", - прокоментувала подорожчання картоплі виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко.

Через поганий врожай в Україні імпортні овочі, зокрема картопля, почали надходити з Польщі та Литви. Це дозволило частково покрити попит, але ціна імпортних товарів вища. У той же час, ціни на цибулю теж зросли, хоча до рекордів минулих років ще далеко.

Експерти пояснюють зростання вартості овочів впливом несприятливих погодних умов цього року — спека влітку та сильні дощі під час збирання врожаю. Морква подорожчала в три рази, а капуста — в два рази. Крім того, зростання вартості логістики через війну також стало фактором підвищення цін.

Проте ринок поступово стабілізується завдяки надходженню імпортної продукції та пізніх сортів овочів. За даними EastFruit, на початку грудня ціни на картоплю та цибулю знизилися, хоча на моркву, капусту та буряк вони продовжують зростати.

Коли інфляція знизиться

За прогнозами Національного банку України, інфляція почне знижуватися не раніше весни наступного року. Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що високий ціновий тиск зберігатиметься через дорогі продукти, а також через збільшення бюджетних видатків наприкінці року.

Важливим фактором інфляції є також зростання заробітних плат. Відповідно до даних Держстату, у третьому кварталі зарплати зросли більш ніж на 22%. Нові норми бронювання працівників від мобілізації можуть також сприяти підвищенню зарплат. Крім того, збільшення енергодефіциту через опалювальний сезон також позначиться на вартості виробництва.

Проте в НБУ запевняють, що з весни 2025 року інфляція почне сповільнюватися і до кінця року складе 6,9%. У 2026 році планується повернення до цільового рівня в 5%.

Нагадаємо, деяким українцям можуть припинити виплату пенсій.

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