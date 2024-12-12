Обрано нового голову Адвокатського обʼєднання «БАРРІСТЕРС»

Адвокат Олександр Тананакін працює у складі обʼєднання з 2018 року, має загальний юридичний стаж 12 років та до цього часу обіймав посаду керівника Київської філії об’єднання.

За час професійної діяльності здійснював захист та представництво інтересів публічних осіб, суддів, топ-посадовців стратегічних підприємств, керівників центральних та регіональних органів державної влади, політиків, зокрема, Надії Савченко, Віталія Кличка, Олександра Онищенка, Віктора М’ялика, Нестора Шуфрича, Олега Бахматюка, Василя Дубневича, Антона Янчука, Василя Лозинського, Михайла Головка та інших, окрім того, більшість клієнтів представляв у Європейському суді з прав людини.

Відповідно до рейтингу видавництва «Юридична практика» за результатом 2024 року, увійшов до десятки провідних юристів України в галузі ANTI-CORRUPTION.

З 2021 року є аспірантом відділу проблем кримінального права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України.

На засіданні Ради партнерів об’єднання кандидатура Олександра Тананакіна була підтримана одноголосно 10-ма партнерами компанії . Учасники зборів висловили впевненість у його здатності забезпечити ефективну роботу та динамічний розвиток адвокатського об’єднання у 2025 році.