Избран новый глава Адвокатского объединения «БАРРИСТЕРС»

Адвокат Александр Тананакин работает в составе объединения с 2018 года, имеет общий юридический стаж 12 лет и до этого занимал должность руководителя Киевского филиала объединения.

За время профессиональной деятельности осуществлял защиту и представительство интересов публичных лиц, судей, топ-чиновников стратегических предприятий, руководителей центральных и региональных органов государственной власти, политиков, в частности, Надежды Савченко, Виталия Кличко, Александра Онищенко, Виктора Мялика, Нестора Шуфрича, Олега Бахматюка, Василия Дубневича, Антона Янчука, Василия Лозинского, Михаила Головко и других, кроме того, большинство клиентов представляли в Европейском суде по правам человека.

Согласно рейтингу издательства «Юридическая практика» по результатам 2024 года, вошел в десятку ведущих юристов Украины в области ANTI-CORRUPTION.

С 2021 года — аспирант отдела проблем уголовного права Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины.

На заседании Совета партнеров объединения кандидатура Александра Тананакина была поддержана единогласно 10 партнерами компании. Участники собрания выразили уверенность в его способности обеспечить эффективную работу и динамичное развитие адвокатского объединения в 2025 году.