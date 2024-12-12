Дві області України втримали рівень бідності на довоєнному рівні

Закарпатська та Чернівецька області стали єдиними регіонами в Україні, де рівень бідності залишився не зріс порівняно з 2021 роком.

Про це повідомила завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ці два регіони, які умовно не постраждали від війни саме в контексті масштабів бідності", — зазначила Черенько.

Вона пояснила, що в інших областях бідність зросла, особливо в північних регіонах, таких як Чернігівська та Сумська області. Водночас економістка зазначила, що в Києві, Харкові та Дніпрі рівень бідності зріс менш суттєво.

"У середньому по Україні зростання становить 1,7 раза, а у цих регіонах — приблизно 1,3-1,5 раза. Тобто на 30-50%. Тобто вони меншою мірою постраждали. Саме за рахунок того, що вони і раніше були центром економічного тяжіння, і вони залишилися ними, незважаючи на близькість війни", — додала експертка.

Вона зазначила, що ситуація в Херсоні залишається критичною, адже люди не мають можливості знайти роботу. Окрім постійної близької небезпеки бойових дій, регіон стикається зі значними економічними труднощами.

Черненько додала, що на період воєнного часу Держстат призупинив усі дослідження. Втім, наприкінці 2023 року за підтримки ЮНІСЕФ було проведено дослідження умов життя українських домогосподарств, використовуючи методологію, наближену до стандартів Держстату. Саме на ці дані, зібрані рік тому, посилається експертка.

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