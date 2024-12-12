Ціни підуть угору: НБУ прогнозує подальше зростання інфряції

У найближчі місяці інфляція, ймовірно, продовжить зростати через вплив продовольчих чинників, великі бюджетні витрати, високі темпи зростання зарплат і дефіцит енергії в опалювальний сезон

Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції в найближчі місяці, але очікує її уповільнення у середині 2025 року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

За словами Пишного, у листопаді річна інфляція зросла до 11,2%. Основною причиною цього стали обмеження на пропозицію продовольства через низькі цьогорічні врожаї.

Також читайте В Україні пришвидшилась інфляція: в НБУ пояснили причини здорожчання продуктів

“Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю”, – зазначив голова НБУ.

Водночас інфляційний тиск має фундаментальні ознаки, зокрема, прискорення базової інфляції до 9,3% у листопаді. Це пояснюється зростанням виробничих витрат, включно з витратами на електроенергію, оплату праці, а також ефектами послаблення гривні в попередні періоди.

Хоча інфляційні очікування наразі залишаються відносно стабільними, є ризики їхнього розбалансування через зростаючу увагу населення до інфляційних процесів, додав Пишний.

“У наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні видатки, значні темпи збільшення заробітних плат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону. Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв”, – підсумував голова НБУ.

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики, в листопаді ціни зросли майже на 2%, а загальне зростання з початку року перевищило 10%. Це удвічі більше від цільового показника Нацбанку та на пів відсотка перевищує планові значення бюджету.