Цены пойдут вверх: НБУ прогнозирует дальнейший рост инфляции

В ближайшие месяцы инфляция, вероятно, продолжит расти из-за влияния продовольственных факторов, больших бюджетных расходов, высоких темпов роста зарплат и дефицита энергии в отопительный сезон.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в ближайшие месяцы, но ожидает ее замедление в середине 2025 года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

По словам Пышного, в ноябре годовая инфляция выросла до 11,2%. Основной причиной этого стали ограничения на предложение продовольствия из-за низких урожаев.

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"Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая", — отметил глава НБУ.

В то же время, инфляционное давление имеет фундаментальные признаки, в частности, ускорение базовой инфляции до 9,3% в ноябре. Это объясняется ростом производственных затрат, включая затраты на электроэнергию, оплату труда, а также эффекты ослабления гривны в предыдущие периоды.

Хотя инфляционные ожидания остаются относительно стабильными, есть риски их разбалансирования из-за растущего внимания населения к инфляционным процессам, добавил Пышный.

“В последующие месяцы инфляция в годовом исчислении, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, существенные бюджетные расходы, значительные темпы увеличения заработных плат и более высокий энергодефицит во время отопительного сезона. Однако в дальнейшем инфляция должна замедлиться на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев”, – подытожил глава НБУ.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики, в ноябре цены выросли почти на 2%, а общий рост с начала года превысил 10%. Это вдвое больше целевого показателя Нацбанка и на полпроцента превышает плановые значения бюджета.